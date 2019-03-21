ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

Ankara-Washington hattında S-400 hava savunma sistemi eksenindeki gerilim ABD’den gelen yeni bir açıklama ile arttı.

Rusya’dan satın alınacak S-400 sisteminden dolayı rahatsız olduklarını geçmişte de duyuran ABD’nin Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) görevli Katie Wheelberger açıklamalarda bulundu.

İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan Wheelbarger, henüz net bir karar alınmadığını ama bütün seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Bakanlık bünyesinde uluslararası güvenlik ilişkileri departmanında görev alan Wheelbarger, “S-400’ler bir bilgisayar, F-35’ler de bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşmanınızın bilgisayarına bağlamazsınız” ifadesini kullandı.

Reuters’a konuşan yetkili, ABD’nin F-35 jetlerinin teslimatını dondurabileceğini açıklarken henüz net bir karar verilmediği de belirtildi.

Türkiye’yi teslimattan çıkarmak gündemde

ABD’li yetkili Washington’ın Türkiye’ye F-35 teslimatını durdurmayı düşündüğünü söylerken, “Trende, Türkiye’ye bizim ciddi olduğumuzun mesajını göstermek adına dondurabileceğimiz çok şey var” dedi.

F-35’lerin motorunun üretildiği Türkiye hakkında bir açıklama yapan ismini açıklamayan bir diğer yetkili ise, ABD’nin motor için başka ülkelerle görüştüğünü de dile getirdi. Yetkili, Batı Avrupa’dan bazı ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi.