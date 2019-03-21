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ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminden rahatsız olan ABD'den bir küstah açıklama daha geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 11:19
ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

Ankara-Washington hattında S-400 hava savunma sistemi eksenindeki gerilim ABD’den gelen yeni bir açıklama ile arttı.

Rusya’dan satın alınacak S-400 sisteminden dolayı rahatsız olduklarını geçmişte de duyuran ABD’nin Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) görevli Katie Wheelberger açıklamalarda bulundu.

İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan Wheelbarger, henüz net bir karar alınmadığını ama bütün seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Bakanlık bünyesinde uluslararası güvenlik ilişkileri departmanında görev alan Wheelbarger, “S-400’ler bir bilgisayar, F-35’ler de bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşmanınızın bilgisayarına bağlamazsınız” ifadesini kullandı.

Reuters’a konuşan yetkili, ABD’nin F-35 jetlerinin teslimatını dondurabileceğini açıklarken henüz net bir karar verilmediği de belirtildi.

Türkiye’yi teslimattan çıkarmak gündemde

ABD’li yetkili Washington’ın Türkiye’ye F-35 teslimatını durdurmayı düşündüğünü söylerken, “Trende, Türkiye’ye bizim ciddi olduğumuzun mesajını göstermek adına dondurabileceğimiz çok şey var” dedi.

F-35’lerin motorunun üretildiği Türkiye hakkında bir açıklama yapan ismini açıklamayan bir diğer yetkili ise, ABD’nin motor için başka ülkelerle görüştüğünü de dile getirdi. Yetkili, Batı Avrupa’dan bazı ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:19
  1. Ankara
  2. S-400 hava savunma sistemi
  3. S-400
  4. F-35

YORUM YAZ

  • YorumcuYorumcu23 dk önce
    Lockheed firması sözleşmeye uyup uçakları Türkiyeye verdi. Lakin firma verdi.Abd hükümeti ve pentagon teslim etmedi. Bu yüzden abdde eğitim gören uçaklar Türkiyeye gelmeden TVLERDE Türkiye teslim aldı gibi haberler gerçeğin üstünü örtüyor. Benden demesi kesinlikle vermeyecekler.Turkiye s400 almasa bile vermeyecekler.Türkiyeyi batıdan çıkarma planları hızlıca devam ediyor.bu işlerin arkasında yoğun israil lobileri var.
  • abdrhmnabdrhmn32 dk önce
    bizde sizi tc deki üslerden çıkartırız olur biter defooolll yahudistan piçi abd
  • OSMANLI OSMANLI 41 dk önce
    ABD nin derdi Türkiyeyi Natodan çıkarıp , kendine zıt gelen bazı askersiz Avrupa ülkelerini zayıf düşürüp ,asker ve silah yığmak , birde madolyanın öbür yüzü var Türkiye ,Rusya işbirliği demek ABD nin orta doğuda işini bayağı zora sokacağa benzer .
  • ali gercekali gercek1 sa önce
    Vermeyin lan. Vermeyin. Bizde F36 yaparız inadınıza.
  • GurbetçiGurbetçi1 sa önce
    Rabbim inşaallah bu uçakların ve füzelerinin iyi sini yapacak mühendisleri ülkeme tez vakitte nasip eylesin yoksa elden gelen as olmaz oda vaktinde bulunmaz heleki kuffardan gelenden hiç bişey olmaz
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Mesele S-400 ler alınırsa ABD uçakları istediği gibi hareket ederek bilgileri pkk ve diğerörgütlere veremeyecek olmasından kaynaklanıyorMallar bilmezmikiEN BÜYÜK DÜŞMAN ABD dir
  • KeşanlıKeşanlı1 sa önce
    çıkarsınlar ki daha iyisini yapalım.

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