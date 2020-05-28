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ABD'den küstah açıklama: Türkiye'ye yaptırım uygulama olasılığını konuşmaya devam ediyoruz

Koronavirüs salgınıyla boğuşan ABD'den küstah bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, ABD yönetiminin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması nedeniyle yaptırım uygulama olasılığını gözden geçirmeye devam ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:10:00 -
ABD'den küstah açıklama: Türkiye'ye yaptırım uygulama olasılığını konuşmaya devam ediyoruz

Alman Marshall Fonu'nun (GMF) Washington'da düzenlediği video konferansta konuşan Palmer, Türkiye'ye ilişkin olarak, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulama olasılığıyla ilgili istişare süreci devam ediyor. Bu sürecin olası sonuçlarını açıklayamam" dedi.

S-400'lerin alınmasından ve olası kullanımından derin endişe duymaya devam ettiklerini kaydeden Palmer, "Kaygılarımız ve onların giderilmesine ilişkin yöntemler hakkında Türk partnerlerimizle diyaloğa devam ediyoruz. Türkiye'nin bu yöntemleri uygulayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı konferansta "Türkiye'nin Rusya ile işbirliğini genişletme ve güçlendirme ve bazı konularda anlaşmalar elde etme isteğinin ABD’de endişe kaynağı olduğu ortada" diyen Palmer, "Bu özellikle Rus askeri teçhizatın alımı alanıyla ilgili. Bunun bir NATO müttefiki için yersiz olduğunu ve ABD ile Türkiye'yi, aralarındaki anlaşmazlıkların şiddetlenmesinin kaçınılmaz olduğu bir konuma getirdiğini düşünüyorum" diye konuşmuştu.

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Yorumlar

Kadir

Kafir kafirliginden geri mi kalacak Allah bizlere onların düşman olduğunu ve her zaman düşmanlık yapabileceklerini unutturmasin
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