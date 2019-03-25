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ABD'den kriz çıkaracak Venezuela açıklaması: Seyirci kalamayız

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın Venezela'daki eylemlerine ABD'nin seyirci kalmayacağını açıkladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 21:45
ABD'den kriz çıkaracak Venezuela açıklaması: Seyirci kalamayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'daki son gelişmelerle ilgili Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Pompeo'nun Lavrov'a 'Rusya'nın Venezela'daki eylemlerine ABD'nin seyirci kalmayacağını' söylediğini aktardı:

"Pompeo, Rusya, Venezuela'daki gerilimi kızıştırırken ABD ile bölge ülkelerinin kollarını kavuşturup seyirci kalmayacaklarını Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a söyledi. Venezüella'da Nicolas Maduro'nun gayrimeşru rejimini desteklemek için Rus askeri personeline süregiden takviye, Geçici Başkan Juan Guaido'yu çok güçlü biçimde destekleyen Venezuela halkının çektiği acıları uzatma riski taşıyor."

"Yapıcı olmayan adımlara..."

"Pompeo, Rusya'ya yapıcı olmayan adımlarına son verme ve Venezuela halkı için daha parlak bir gelecek isteyen diğer ülkelere katılma çağrısı yapmıştır" diye ekledi.

Öncesinde Caracas'daki bir diplomatik kaynak Sputnik'e bir grup Rus askeri personelinin Venezüella başkentine ulaştığını ve iki yönlü savunma sanayi işbirliği konusunda Maduro hükümeti yetkilileriyle görüşeceklerini söylemişti.

Medyaya göre cumartesi inen iki uçak 99 Rus askeri personelini ve 35 ton kargoyu Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na getirdi.

ABD'deki Trump yönetimi, kendisini tek taraflı olarak Geçici Başkan ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido üzerinden seçilmiş Devlet Başkanı Maduro'yu devirmek için siber savaş dahil dört koldan çok yoğun kampanya yürütüyor.

Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi de seçeneklerden biri olarak gösterdi.

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 21:45
  1. ABD
  2. Rusya

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