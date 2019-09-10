ABD'den kritik Türkiye hamlesi! Bakanlık duyurdu Milli Savunma Bakanlığı, Suriye meselesini görüşmek üzere CENTCOM ve EUCOM yetkililerinin bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge görüşmeleri için CENTCOM ve EUCOM yetkililerinin bugün Ankara'ya geleceğini aktardı. Bakanlık güvenli bölge oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat'ın Doğusu'nda oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık güvenli bölgenin tesis edilmesi için faaliyetlerin devam ettiğini belirtti. Ayrıca ABD'den iki komutanın Ankara'ya gelerek Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret edeceği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nı ziyaret edecektir" denildi

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