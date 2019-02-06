ABD'den kritik çekilme açıklaması ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin herhangi bir zaman çizelgesi bulunmadığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan çekilme süreci hakkında açıklamada bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afganistan'dan birliklerini çekmek için herhangi bir zaman çizelgesi bulunmadığını söyledi. Bu sabah ajansların geçtiği bilgilere göre Taliban, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin yarısını nisan ayında çekeceğini bildirmişti. ABD'nin açıklaması, Taliban'ın duyurusundan sonra yapıldı.

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