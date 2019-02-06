ABD'den kritik çekilme açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin herhangi bir zaman çizelgesi bulunmadığını açıkladı.06 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan çekilme süreci hakkında açıklamada bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afganistan'dan birliklerini çekmek için herhangi bir zaman çizelgesi bulunmadığını söyledi.
Bu sabah ajansların geçtiği bilgilere göre Taliban, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin yarısını nisan ayında çekeceğini bildirmişti. ABD'nin açıklaması, Taliban'ın duyurusundan sonra yapıldı.
YORUM YAZ