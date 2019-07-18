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ABD’den kritik adım! Sınıra binlerce asker gönderiyor

ABD yönetimi, güvenliği sağlamak üzere Meksika sınırına 2 bin 100 ilave asker gönderiyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:57
ABD’den kritik adım! Sınıra binlerce asker gönderiyor

Donald Trump yönetimi, Meksika'dan ABD'ye geçmek isteyen göçmenleri engellemek için sınıra 2 bin yeni asker gönderiyor.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD-Meksika sınırında güvenliğe destek sağlamak için ABD ordusundan bin 100 personel ve Teksas Ulusal Muhafızları'ndan bin askerin sınıra konuşlandırılacağı bildirildi.

Açıklamada, federal ordu mensuplarının havadan izleme, lojistik ve idari destek gibi görevleri icra edeceği, Ulusal Muhafızlar'ın ise geçici yetişkin göçmen barınma merkezlerinin bulunduğu sınır kasabaları Donna ve Tronillo'da güvenlik konularında Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi personeline destek sağlayacağı belirtildi.

İlave asker sevk etme kararı yeni Savunma Bakan Vekili Richard V. Spencer tarafından onaylandı.

ABD, Meksika sınırında 2 bin 500 federal ordu mensubu ile 2 bin Ulusal Muhafız bulunduruyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:57
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  10. Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi
  11. Ulusal Muhafızlar
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