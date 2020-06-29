ABD'den koronavirüs ilacı için dudak uçuklatan fiyat

Gilead Science, koronavirüs tedavisinde sonuç verdiği ifade edilen ilacı Remdesivir'in Temmuz ayından itibaren ABD'deki kullanımlar için fiyatını belirledi.

Remdesivir ilacını onay aldığı Mayıs ayından bu yana ABD hükümetine bedelsiz olarak veren Gliead, Kemmuz ayından itibaren Remdesivir'in tek dozunu gelişmiş ülke hükümetlerine 390 dolara satacak. ABD'de bu ilacın özel sağlık sigortası şirketlerine satış fiyatı 520 dolar olacak.

Yapılan açıklamaya göre, ABD'de özel sağlık sigortası olan bir hastanın korona virüs için alacağı Remdesivir tedavisinin maliyeti 3.120 dolar olacak.