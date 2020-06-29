  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

ABD'den koronavirüs ilacı için dudak uçuklatan fiyat

Gilead, Remdesivir tedavisi için ABD'de fiyatı 3120 dolar olarak belirledi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:44:00 - 2020-06-29 16:58:54
ABD'den koronavirüs ilacı için dudak uçuklatan fiyat

Gilead Science, koronavirüs tedavisinde sonuç verdiği ifade edilen ilacı Remdesivir'in Temmuz ayından itibaren ABD'deki kullanımlar için fiyatını belirledi.

Remdesivir ilacını onay aldığı Mayıs ayından bu yana ABD hükümetine bedelsiz olarak veren Gliead, Kemmuz ayından itibaren Remdesivir'in tek dozunu gelişmiş ülke hükümetlerine 390 dolara satacak. ABD'de bu ilacın özel sağlık sigortası şirketlerine satış fiyatı 520 dolar olacak.

Yapılan açıklamaya göre, ABD'de özel sağlık sigortası olan bir hastanın korona virüs için alacağı Remdesivir tedavisinin maliyeti 3.120 dolar olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendi: Göz yummayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendi: Göz yummayacağız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendi: Göz yummayacağız

İşte koronavirüs anketi! Halkın hükümete verdiği puan belli oldu
İşte koronavirüs anketi! Halkın hükümete verdiği puan belli oldu

Gündem

İşte koronavirüs anketi! Halkın hükümete verdiği puan belli oldu

3 dünya savaşının planlayıcısı Albert Pike'ın heykeli yıkılıp ateşe verildi!
3 dünya savaşının planlayıcısı Albert Pike'ın heykeli yıkılıp ateşe verildi!

Dünya

3 dünya savaşının planlayıcısı Albert Pike'ın heykeli yıkılıp ateşe verildi!

Küreselcilerden aşı için dudak uçuklatan talep!
Küreselcilerden aşı için dudak uçuklatan talep!

Korona Virüs

Küreselcilerden aşı için dudak uçuklatan talep!

Meğer 'milli' sandığımız eğitim Amerikan'mış! Milli Eğitim ABD'ye emanet! Büyükelçi ne derse o oluyor
Meğer 'milli' sandığımız eğitim Amerikan'mış! Milli Eğitim ABD'ye emanet! Büyükelçi ne derse o oluyor

Aktüel

Meğer 'milli' sandığımız eğitim Amerikan'mış! Milli Eğitim ABD'ye emanet! Büyükelçi ne derse o oluyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı