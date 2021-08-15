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Dünya ABD'den korkunç açıklama: Yoğun bakımlarda yer kalmadı
Dünya

ABD'den korkunç açıklama: Yoğun bakımlarda yer kalmadı

ABD'nin Texas eyaletinde Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Dallas bölgesinde çocuklar için ayrılan yoğun bakım ünitesi kalmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 07:48:00 -
ABD'den korkunç açıklama: Yoğun bakımlarda yer kalmadı

ABD'nin Texas eyaletinde Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins, basın açıklamasında, Dallas'ta koronavirüs vakalarına ve hastanelerdeki yoğunluğa işaret ederek "Kovid-19 vakaları ve hastaneye yatışlar artıyor. Dallas'ta çocuklar için yoğun bakım yatak sayısı sıfır." dedi.

Dallas'taki vaka artışını Vali Greg Abbott'un yanlış uygulamalarına bağlayan Jenkins, Kovid-19 hastalarının artması nedeniyle çocuklar için ayrılan yoğun bakım ünitelerin diğer sağlık sorunları yaşayan çocukların ihtiyacını karşılayamaz hale geldiğine dikkati çekti. Jenkins, "Çocuğunuzun araba kazası, doğuştan kalp rahatsızlığı veya başka bir sebepten yoğun bakım ünitesine ihtiyacı varsa ve hatta koronavirüse yakalandıysa tedavi için başka bir çocuğun ölmesini bekleyecek ya da başka bir şehirdeki hastaneye acil yetiştirilmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Hafta başında Teksas Valisi Abbott, artan Kovid-19 hastalarının yoğun bakım ünitesi ihtiyacını karşılayabilmek için yatak kapasitesini artırmış ve 2 bin 500 yeni sağlık personeli görevlendirmişti.

Eyalet verilerine göre Teksas'ta 11 bin 200'den fazla kişi Kovid-19 teşhisiyle hastanede tedavi görüyor. 30 milyona yakın nüfusa sahip eyaletin genelinde boş yoğun bakım üniteli yatak sayısının 323 olduğu belirtildi.

Diğer eyaletlerde de benzer sorunların yaşandığı ülkede, Florida'da 587, Louisina'da 195, Alabama'da 90, Arkansas'ta ise 8 yoğun bakım ünitesinin kaldığı bildirildi.

Vali Abbott temmuzda, okullar dahil hiçbir devlet kurumunun maske kullanımını zorunlu tutamayacağı yönünde karar çıkarmıştı. Dallas ilçe yöneticileri yakın zamanda, "halkın zarar gördüğü" gerekçesiyle Vali'nin bu kararına karşı harekete geçerek ilçedeki belirli kamusal alanlarda maske kullanımını zorunlu kılan acil durum emri yayınlamıştı.

Abbott ve Teksas Başsavcısı Ken Paxton, yerel maske zorunluluğunu kararını engellemek amacıyla Dallas yönetiminin acil durum emrinin Valilik emrini ihlal ettiği gerekçesiyle harekete geçmişti.

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