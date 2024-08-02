ABD'den katil İsrail kararı! İran'a karşı askeri yığınak
ABD, İran ve vekillerinin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına misilleme olarak İsrail'e saldırı düzenleme tehdidine karşı Orta Doğu'ya askeri yığınak yapma kararı aldı.
ABD'nin NYT'ye konuşan bir askeri yetkili, İran'dan İsrail'e yönelik herhangi bir tehdide karşılık olarak Orta Doğu'ya ilave birlikler sevk etme kararı aldığını belirtti.
ABD, İSRAİL'İ KORUMAK İÇİN ORTA DOĞU'YA İLAVE SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERME KARARI ALDI
Yetkili, Orta Doğu'daki Amerikan güçlerinin, savaş hazırlığını artırmak, ABD askerlerini ve müttefiklerini İran veya İran destekli milis gruplarından gelebilecek tehditlere karşı korumak için "gerekli önlemleri" aldığını söyledi.
SEVKİYAT İÇİN ONAY BEKLENİYOR
Askeri yetkili, bölgede çatışmayı tırmandırıyormuş gibi görünmeden İsrail'i savunmaya yardımcı olmak için hangi tip uçaklardan kaç adet gönderilmesinin belirlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.
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Orta Doğu'ya "mümkün olduğunca çabuk" şekilde ilave savaş uçağı gönderme hazırlıkları devam ederken, ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin da dahil, üst düzey yetkililerden sevkiyat için nihai onayın beklendiği kaydedildi.
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