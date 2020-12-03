ABD'den Kasım Süleymani önlemi

Amerikan Washington Post gazetesine açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, geçici bir süre Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğindeki görevlilerin sayısının azaltılacağını belirtti.

Habere göre ABD'li yetkililer, 3 Ocak 2020'de ABD'nin suikastı sonucu İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla ülkede gerginliğin artacağını öngörerek bu yönde bir karar aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, bir bakanlık yetkilisi habere ilişkin, "Tüm dünyada görev yapan diplomatik personelimizin güvenliğini sağlamak her zaman ana amacımızdır." değerlendirmesini yaptı.

Bu süreçte ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'ın görevinin başında olacağı ve büyükelçiliğin de hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

ABD, 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.