  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Felaket tellalı Cem Davran yine sahnede: Her şey daha kötü olacak

AK Parti'den seferberlik çağrısı

Rus uzmandan çarpıcı Türkiye açıklaması: Örnek teşkil ediyor

Savaş uçakları dev projenin üzerinde alçak uçuş yapıyor! Kritik açıklama

yeniakit.com.tr’ye konuşan Dr. Barış Adıbelli: 100 tane Mısır’ı bir araya getirseniz İsrail için bir Türkiye etmez

İYİ Parti önünde toplanan LGBT'li sapkınlardan 'özel' teşekkür!

Aydın Doğan'dan sonra Demirören de Hürriyet'teki erimeyi durduramadı: 2020'yi 80 milyon zararla kapattılar!

Demirtaş'ın dilinin altındaki baklaya işaret etti! Ahmet Hakan'dan dikkat çeken sözler

Süveyş kanalını kapatan geminin sahibinin cezası belli oldu!

Arap koalisyonundan açıklama! Balistik füze imha edildi
Dünya ABD'den İsrail'e tokat!
Dünya

ABD'den İsrail'e tokat!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "İsrail'in 1967 savaşından sonra Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepelerini işgal ettiği tarihi bir gerçektir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 00:13:00 -
ABD'den İsrail'e tokat!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "İsrail'in 1967 savaşından sonra Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepelerini işgal ettiği tarihi bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Price, günlük basın brifinginde, ABD'nin özellikle Batı Şeria'nın statüsüne ilişkin yaklaşımıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

ABD'nin 2020 İnsan Hakları Raporu'nun İsrail bölümüne atıfla sorulan bir soruya cevap veren Price, "İsrail'in 1967 savaşından sonra Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepelerini işgal ettiği tarihi bir gerçektir. Tam da bu sebeple 2020 İnsan Hakları Raporu'nda Batı Şeria ile ilgili olarak bu ifade kullanıldı. Bu, geçmiş yönetimlerin de ortak bir pozisyonuydu. Batı Şeria'nın işgal altında olduğunu düşünüyor muyuz? Evet." dedi.

Price, Batı Şeria'da işgal durumunun olduğunu düşünen ABD yönetiminin neden "işgal derhal sona ersin" şeklinde bir çağrı yapmadığına yönelik soruya ise, "Bu sebeple iki devletli çözüm gerekiyor." diye yanıt verdi.

Donald Trump yönetimi, önceki yılki insan hakları raporunun İsrail bölümünde "işgal altındaki" ibaresini kaldırmış, yerine "İsrail, Batı Şeria ve Gazze" ifadesini getirmişti. Biden yönetiminin ilk insan hakları raporunda ise başlıktaki "İsrail, Batı Şeria ve Gazze" ifadesi aynen kullanılmış, ancak metinde Batı Şeria için "işgal altındaki" ibaresi yeniden eklenmişti.

Yeni yerleşim yerleri konusunda uyarı

Öte yandan Price, iki devletli çözüme sekte vuracak herhangi bir adımdan iki tarafın da kaçınması gerektiğini vurguladı.

Price, "Yeni yerleşim yerleri konusunda İsrail, tansiyonu artıracak ve iki devletli çözüme yönelik çabaları sekteye uğratacak tek taraflı adımlar atmaktan kaçınmalıdır." dedi.

Benzer şekilde Filistin tarafının da gerilimi artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini dile getiren Price, hangi taraftan olursa olsun negatif adımların iki devletli çözüm çabalarına ciddi zarar verdiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘İntikam alacağız’ diyerek duyurdular! Pakistan'a savaş açtılar
Dünya

‘İntikam alacağız’ diyerek duyurdular! Pakistan'a savaş açtılar

Hindistan ile sınır hattında kriz yaşayan Pakistan'da bir sıkıntı daha çıkmak üzere. Ülkede sınır hatlarında yer alan Pakistan Talibanı, ülk..
Dev hamle! Ucuz marketler geliyor
Gündem

Dev hamle! Ucuz marketler geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla açılarak satış yapmaya başlayan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Türkiye geneline yayılmaya ..
ABD'den İsrail'i sarsacak karar
Dünya

ABD'den İsrail'i sarsacak karar

Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden yönetimi, İsrail'in Batı Şeria'daki faaliyetlerini işgal olarak yorumladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay