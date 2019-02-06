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ABD'den İsrail'e kıyak: Hamas'ın deldiği 'Demir Kubbe'leri alacak

ABD ordusunun kısa vadede sınırlı sayıda demir kubbe sistemi alması planlanıyor. ABD'den önemli bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, ABD ordusun kısa vadeli ihtiyacını karşılamak için Demir Kubbe sistemlerinden kısıtlı sayıda almayı planladıkları bildirildi. Böylece kısa vadede ABD'ye karşı yapılacak saldırılara karşı güvenlik arttırılmış olacak.

06 Şubat 2019 Çarşamba 18:03
ABD'den İsrail'e kıyak: Hamas'ın deldiği 'Demir Kubbe'leri alacak

Reuters'ın haberine göre, ABD'den yapılan bir açıklamada Siyonist İsrail'in Hamas'ın deldiği Demir Kubbe Sistemini alacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, ABD ordusun kısa vadeli ihtiyacını karşılamak için Demir Kubbe sistemlerinden kısıtlı sayıda almayı planladıkları bildirildi.

Böylece kısa vadede ABD'ye karşı yapılacak saldırılara karşı güvenlik arttırılmış olacak.

Hamas 'Demir Kubbe'yi deldi

Geçtiğimiz aylarda Filistin direniş hareketi Hamas, terör devleti İsrail’in fitilini ateşlediği son şiddet dalgasında füze teknolojisini deldiğini gözler önüne sermişti

Yeni geliştirilen ve ismi açıklanmayan füze sistemiyle Pazar gününden bu yana Hamas tarafından İsrail tarafına 460 füze atıldı.

İsrail’in Demir Kubbe Savunma Sistemi, bu füzelerin büyük bir kısmını engelleyemedi. İsrail ordusu da füzelerin önlenemediğini itiraf etti.

İsrail'den yapılan açıklamada Demir Kubbe savunma sisteminin atılan 460 füzenin sadece 100’ünü etkisiz hale getirebildiği ifade edildi.

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:03
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