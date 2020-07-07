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Dünya

ABD'den İsrail'e 990 milyon galon jet yakıtı satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 3 milyar dolar değerinde, 990 milyon galon jet yakıtı satışına onay verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 00:58:00 -
ABD'den İsrail'e 990 milyon galon jet yakıtı satışı

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya Dış Askeri Satış kapsamında 2 milyar dolarlık 3 adet E-2D Gelişmiş Hawkeye Uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Havadan Erken Uyarı ve Kontrol platformu olarak kullanılan ED-2 uçaklarının yanı sıra 10 uçak motoru, 3 radar bileşeni, bu uçaklar için elektronik destek ve navigasyon sistemleri ile birçok yedek parçanın bulunduğu kaydedildi.

Endonezya'ya MV-22 Osprey satışı

Ajansın bir diğer açıklamasında ise Bakanlığın Endonezya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 2 milyar dolarlık 8 adet MV-22 Osprey tipi, çok amaçlı, "tilt-rotorlu" helikopter satışına onay verdiği belirtildi.

Bu satış paketinde ise helikopterlerin yanı sıra 24 yedek motor, 2 kızılötesi ileri görüş radarı, 20 füze uyarı sistem ve 20 radar uyarı alıcılarının bulunduğu aktarıldı.

İsrail'e 990 milyon galon jet yakıtı satışı

Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'e 3 milyar dolar değerinde, 990 milyon galon jet yakıtı satışına da onay verdi.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının açıklamasında, yakıt satış paketinde ABD ordusu tarafından kullanılan JP-8 tipi dizel ve benzin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Bakanlığın, Litvanya'ya 380 milyon dolar değerinde 6 UH-60 tipi Kara Şahin helikopteri, Arjantin'e ise 100 milyon dolara 27 M1126 Stryker tipi personel taşıyıcı araçların satışına da onay verdiği bildirildi.

Açıklamada, ajansın toplam 7 milyar 480 milyon doları bulan bu satışlarla ilgili Kongreye tebligat gönderdiği kaydedildi.

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Yorumlar

salih

aaaaaa. o muhteşem olağanüstü dünyayı parmağında oynatan israil jet yakıtını kendi olanaklarıyla temin edememiş mi. çok bi teessüf ederem. hem uşakları, suudi, bahreyn, bae, mısır şebeklerine bir emir sallasa idi eteğinin dibine dökerlerdi. garip işler.
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Kaan

Filistin'i bombalamak içindir.
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