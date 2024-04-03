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Dünya ABD'den İsrail ve suikast açıklaması! "Bizim ilgimiz yok" Silah kimin peki?
Dünya

ABD'den İsrail ve suikast açıklaması! "Bizim ilgimiz yok" Silah kimin peki?

Yeniakit Publisher
2024-04-03 02:54:00 -
ABD'den İsrail ve suikast açıklaması! "Bizim ilgimiz yok" Silah kimin peki?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail'in, İran Konsolosluğuna düzenlediği suikast saldırısıyla ABD'nin hiçbir ilgisinin olmadığını duyurdu. ABD küçük beslemesi İsrail'e katliam yapmasına rağmen sınırsız silah desteğine devam ediyor.

İsrail'in, İran'ın Şam'daki Büyükelçilik yerleşkesindeki Konsolosluk binasına düzenlediği ve 2 tuğgeneralin öldürüldüğü saldırının yankıları sürüyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, suikastla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Kirby, "Dini Lider ve Devrim Muhafızları'nın ne yapıp ne yapmayacağını tahmin edemem.

'Saldırıyla hiçbir ilgimiz yok'

Şunu açıklığa kavuşturmama izin verin. Şam'daki saldırıyla hiçbir ilgimiz yok. Herhangi bir şekilde dahil olmadık” dedi.

Ne olmuştu?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve 1 general dahil olmak üzere 13 kişi öldürülmüştü.

Kaynak: AA

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