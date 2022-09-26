ABD'den İsrail uyarısı: Durduramayız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan ile İsrail arasında artan tansiyona dair açıklamalar yaptı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşen Blinken'ın, bölgedeki gerilime dair Mikati'yi uyardığı ifade edildi.

Diplomatik kaynakların aktardığı bilgilere göre Blinken, İran destekli Hizbullah'ın bölgede küçük de olsa bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'in misillemede bulunacağını söyledi. Blinken, bu durumda ABD'nin İsrail'i durduramayacağını ifade etti.

İki ülke arasında Kariş gaz sahası sebebiyle gerilim yaşanıyor.

İsrail, Hizbullah'ın tehditlerine rağmen bölgeden gaz çıkarmaya başlayacaklarını ifade ediyor.

Hizbullah ise, İsrail'in böyle bir adım atması halinde bölgeyi saldırılarla hedef alma tehdidinde bulunuyor.

Tarafları uzlaştırmak için girişimler devam ederken, gerilim bölgede silahlı bir çatışmaya evrilebileceği vurgulanıyor.

Kaynak: Mepa News