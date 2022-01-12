  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tekirdağ'da kar yağışı! İstanbul'a doğru ilerliyor

Şevki Karabekiroğlu'ndan dikkat çeken Enes Kara paylaşımı: Hayatın anlamını ve gayesini yitirmiş!

Türk milletine hakaret eden alçaklar sınır dışı edildi!

Bediüzzaman Said Nursi'nin davası neydi? "Bana, 'Sen şuna buna niçin sataştın?' diyorlar, farkında değilim"

‘Ah Kemal Bey ahhhh ağzından mı kaçtı!’ Kılıçdaroğlu’nun vaadi yandaşa tosladı

Avrupa ülkesinde bile fuhuş yasaklanıyor! Türkiye daha neyi bekliyor?

Bakan Pakdemirli'den şeker gibi açıklama

Macron’dan alçakça bir hamle daha! Müslümanlara hançer

Bakanlık yeni adım attı! Altın ve döviz açıklaması

Bunlar bu kadar ikiyüzlü! Enes Kara'nın intiharını istismar eden laikçiler, CHP'li meclis üyesinin intiharında üç maymunu oynamıştı!
Dünya ABD’den İslam düşmanı gruplara 100 milyon dolarlık fon!
Dünya

ABD’den İslam düşmanı gruplara 100 milyon dolarlık fon!

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017-2019 yıllarında İslam karşıtı gruplara 106 milyon dolara yakın kaynak aktarıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 11:04:00 - 2022-01-12 11:08:24
ABD’den İslam düşmanı gruplara 100 milyon dolarlık fon!

Amerika’da Müslüman karşıtı gruplara 100 milyon dolardan fazla fon aktarıldı. Amerikan İslam İlişkileri Konseyince (CAIR) yayımlanan "Ana Akımda İslamofobi" adlı raporda, ülkedeki Müslüman karşıtı gruplara yapılan finansal yardımlar açıklandı.

Raporda, incelenen en büyük İslam düşmanı 50 vakıf ve hayır kurumu arasından 35 tanesinin 2017-2019 senelerinde 26 İslam karşıtı gruba 105 milyon 865 bin 763 dolarlık fon aktardığı tespit edildi.

CAIR Ulusal Araştırma ve Savunuculuk Koordinatörü Huzeyfe Şahbaz, raporun, ABD’deki Müslümanlar ve İslam hakkında yanlış bilgi yayan İslam düşmanlığı ağının iyi finanse edilerek aktif şekilde çalıştığının bir sır olmadığını ortaya çıkarttığını bildirdi.

Şahbaz, "Bugün bağışçı topluluk, fonların nefret gruplarına gitmesini önlemek için net politikalar oluşturmalı ve Müslüman karşıtı bağnazlığın boyutunu anlamalarına yardımcı olmak için personel ve yönetim kurulu üyeleri için eğitim girişimleri uygulamalıdır." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay