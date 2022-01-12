ABD’den İslam düşmanı gruplara 100 milyon dolarlık fon!

Amerika’da Müslüman karşıtı gruplara 100 milyon dolardan fazla fon aktarıldı. Amerikan İslam İlişkileri Konseyince (CAIR) yayımlanan "Ana Akımda İslamofobi" adlı raporda, ülkedeki Müslüman karşıtı gruplara yapılan finansal yardımlar açıklandı.

Raporda, incelenen en büyük İslam düşmanı 50 vakıf ve hayır kurumu arasından 35 tanesinin 2017-2019 senelerinde 26 İslam karşıtı gruba 105 milyon 865 bin 763 dolarlık fon aktardığı tespit edildi.

CAIR Ulusal Araştırma ve Savunuculuk Koordinatörü Huzeyfe Şahbaz, raporun, ABD’deki Müslümanlar ve İslam hakkında yanlış bilgi yayan İslam düşmanlığı ağının iyi finanse edilerek aktif şekilde çalıştığının bir sır olmadığını ortaya çıkarttığını bildirdi.

Şahbaz, "Bugün bağışçı topluluk, fonların nefret gruplarına gitmesini önlemek için net politikalar oluşturmalı ve Müslüman karşıtı bağnazlığın boyutunu anlamalarına yardımcı olmak için personel ve yönetim kurulu üyeleri için eğitim girişimleri uygulamalıdır." dedi.