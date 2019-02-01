ABD'den işgal sinyali! 'Artık harekete geçme vakti'
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela'da yaşananlara ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Pence,"Diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı' dedi.01 Şubat 2019 Cuma 23:03
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ''Venezuela için diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı'' açıklamasını yaptı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından yapılan açıklamada ''Venezuela için diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı. Maduro diktatörlüğünü herkes için bitirme vakti geldi'' denildi.
5 bin asker açıklaması
Daha önce, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Venezula'ya yönelik yaptırımları açıklarken elinde tuttuğu notta yer alan 'Kolombiya'ya 5 bin asker' cümlesi, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale tartışmalarını alevlendirmişti.
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