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ABD'den işgal sinyali! 'Artık harekete geçme vakti'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela'da yaşananlara ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Pence,"Diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı' dedi.

01 Şubat 2019 Cuma 23:03
ABD'den işgal sinyali! 'Artık harekete geçme vakti'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ''Venezuela için diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı'' açıklamasını yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından yapılan açıklamada ''Venezuela için diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı. Maduro diktatörlüğünü herkes için bitirme vakti geldi'' denildi.

5 bin asker açıklaması

Daha önce, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Venezula'ya yönelik yaptırımları açıklarken elinde tuttuğu notta yer alan 'Kolombiya'ya 5 bin asker' cümlesi, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale tartışmalarını alevlendirmişti.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 23:03
  1. ABD
  2. Mike Pence
  3. Venezuela

YORUM YAZ

  • HaticeHatice46 dk önce
    Islerine gelmeyene gozdagi veriyorlar 1990 yilinda cami hocasi korfez savasi icin saddam suudi arabistan abd nin oyununa getiriliyor ve kuveyti saddam isgale kalkisiyor vaizde diyorki bundan sonra muslumanlara gun yuzu yok diyor zaten ondan once saddamla iran mezhep savasina girmisti halen iran mezhep savaslari ile yemeni suriyeyi iraki afganistani perisan etti sahismailin yaptiklarini yillardir yapiyor her nekadar israille abd ile takisiyormus gibi gorunsede abd ve israil iranin irak da yemen de suriyede sunnilerin yok edilmesinde israil ve abd nin ab nin destegini gordu tum bu ulkelerde bir cok sunni muslumanlari ac sefil biraktilar iste hoca vaizde bu olacaklari anlatiyor muslumanlarla muslumanlari carpistiracaklar diyor hoca biz tum olaylari soyle bir toplarsak osmanli yikildigindan beri muslumanlara goz actirmiyorlar onlar icin sadece kendi cikarlari var ah bir muslumanlar birbirlerini sevse guvense o kafirler korkaktir hic bir sey yapamaz ama bu muslumanlarin imtahani allahin nezdinde henuz bu imtahanin suresi bitmedi ama heran bitebilir yaradan bir an ol der ve bir anda olmasi gerekenler olur ve bu kafirlerde ne oldugunu anlamadan perisanlari oynarlar aslinda kurandaki adi musrik olan yahudiler veya kafirler peygamber efendimiz zamaninda ona ve ehlibeytine ashabi kirama neler cektirdiler neler amcasi ebu cehil yegenine yapmadigi kalmadi yalniz en son samda turkiye sinirinda bunlar buyuk bir bozguna ugrayacaklar insallah o gun cabuk gelir
  • nostaljinostalji1 sa önce
    hayır gıdıp ordusu ile işgal etmeyeceklerle yanılıyorsunuz. !O kadar aptal değiller. Peki ne yapacaklar Libya'da ne yaptılar?Irak ta ve şimdi Suriye de ne yapıyorlarsa (iç savaş) onu yapacaklar. Bu konuda gayet başarılılar. Suriye konusunda başarılarını biraz da bizeborçlular! (anlayana anladı)Yönetimin Esad düşmanlığına ,hani şu Şam da cuma namazı meselesi vardı ya işte o,az kaldı bizi kullanacaklardı,Allah tan Rusya izin vermesi.ESad ı deviripişgal etmeye. .
  • nostaljinostalji1 sa önce
    hayır gıdıp ordusu ile işgal etmeyeceklerle yanılıyorsunuz. !O kadar aptal değiller. Peki ne yapacaklar Libya'da ne yaptılar?Irak ta ve şimdi Suriye de ne yapıyorlarsa (iç savaş) onu yapacaklar. Bu konuda gayet başarılılar. Suriye konusunda başarılarını biraz da bizeborçlular! (anlayana anladı)Yönetimin Esad düşmanlığına ,hani şu Şam da cuma namazı meselesi vardı ya işte o,az kaldı bizi kullanacaklardı,Allah tan Rusya izin vermesi.ESad ı deviripişgal etmeye. .
  • nostaljinostalji1 sa önce
    hayır gıdıp ordusu ile işgal etmeyeceklerle yanılıyorsunuz. !O kadar aptal değiller. Peki ne yapacaklar Libya'da ne yaptılar?Irak ta ve şimdi Suriye de ne yapıyorlarsa (iç savaş) onu yapacaklar. Bu konuda gayet başarılılar. Suriye konusunda başarılarını biraz da bizeborçlular! (anlayana anladı)Yönetimin Esad düşmanlığına ,hani şu Şam da cuma namazı meselesi vardı ya işte o,az kaldı bizi kullanacaklardı,Allah tan Rusya izin vermesi.ESad ı deviripişgal etmeye. .
  • DoktorDoktor1 sa önce
    diyalog yok. fasist domuz kanli bati alemini haramzadeleri yahudi israili BOYKOT var. her ay hedefe özellikle secilmis kafir sirketlerini hedefe oturtup BOYKOT var.
  • FERSEDAFERSEDA1 sa önce
    DÜNYANIN BAS BELASI AMERIKA ELBET CÖKECEKSIN TERÖRIST HAINLER DÜNYAYI KAOSA SÜRÜKLEDI AMERIKA DENILEN SEYTANLAR.

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