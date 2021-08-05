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Dünya ABD'den, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye "diplomasiye ve nükleer müzakerelere dönme" çağrısı
Dünya

ABD'den, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye "diplomasiye ve nükleer müzakerelere dönme" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye "diplomasiye ve nükleer müzakerelere bir an önce dönme" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:04:00 -
ABD'den, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye "diplomasiye ve nükleer müzakerelere dönme" çağrısı

Price, günlük basın toplantısında, İran'da yeni hükümetin tutumunun ne olacağını beklediklerini ve ABD'nin buna göre ortaklarıyla istişare edip yanıt vereceğini belirtti.

Sözcü Price, "Cumhurbaşkanı Reisi'ye mesajımız biz ulusal güvenlik çıkarlarımız için müzakerelere dönmeye hazırız. İran'ı da bir an önce müzakerelere dönmeye çağırıyoruz." dedi.

Nükleer anlaşmaya geri dönme fırsatının sonsuza dek sürmeyeceğini de söyleyen Price, "Bu yüzden yeni İran hükümetine diplomasiye dönme çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İran'da bugün yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Reisi, "İran'a yönelik yaptırımlar sona ermelidir. İran, yaptırımların kaldırılması için her diplomatik planı destekleyecektir." açıklaması yapmıştı.

 

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