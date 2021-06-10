ABD'den İran'a uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Venezuela'ya silah taşıdığı öne sürülen İran'a ait iki gemiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini, iddiaların doğru olması halinde İran'ı doğrudan sorumlu tutacaklarını söyledi.

Price, günlük basın brifinginde İran'a ait iki geminin Caracas'a doğru silah taşıdığına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Söz konusu iddialarla ilgili haberleri ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Price, Tahran yönetimine bu yönde bir adım atmaması çağrısında bulundu.

Price, "Eğer şiddet kullanan ortak ya da uzantılarına silah gönderme girişiminde bulunursa İran'a gereken baskıyı uygulamaya devam edeceğiz. Eğer bu bir silah transferi ise o zaman (İran) uluslararası yükümlülüklerini ihlal ediyor demektir." şeklinde konuştu.

İran'la nükleer görüşmelerin devam ettiği bir ortamda bu yöndeki bir adımın oldukça endişe verici olacağına işaret eden Price, söz konusu iddiaların doğru olduğunun anlaşılması durumunda İran'ı doğrudan sorumlu tutacaklarının altını çizdi.

Amerikan Politico dergisine konuşan ve adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin İran'dan silah almamaları konusunda Venezuela ve Küba'yı uyardığını ifade etmişti.

Aynı haberde, Amerikan istihbaratına göre, Caracas yönetiminin geçen yıl İran'la yaptığı anlaşma doğrultusunda sipariş verdiği silahların teslimatını beklediği, bu siparişler arasında hızlı hücum botları ile bazı uzun menzilli silahların bulunduğu iddiası yer almıştı.