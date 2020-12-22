ABD'den İran'a nükleer denizaltı ile gözdağı

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, "USS Georgia, nükleer kapasiteli Ohio sınıfı güdümlü füze denizaltısı ile USS Port Royal ve USS Philippine Sea güdümlü füze kruvazörleri Basra Körfezi'ne girerken, Hürmüz Boğazı'nı geçti." ifadesi kullanıldı.

Gemilerin, rutin ve muhtemel operasyonlara destek için ABD donanmasının esnek manevra unsurları olduğu ifade edilen açıklamada, "Georgia'nın orada olması, ABD'nin bölgedeki müttefiklerine bağlılığını ve ortaya çıkabilecek herhangi bir tehdide karşı tam kapasite bölgedeki deniz güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını göstermektedir." değerlendirmesine yer verildi.