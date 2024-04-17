  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kia piyasayı altüst etti! Değişim beklentisi olanlar: 250.000 lira indirim yaptı! SUV Dacia Duster'dan bile ucuz

Uçak yetmiyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı istatistikleri paylaştı! Uçaklar yeniden uçuşuna hazırlanıyor

Gabar'da petrol nasıl çıkartılıyor? Petrolün başkenti Şırnak'ta... Petrol üretiminde yeni gelişme

Ömer Öcalan Rum basınına öttü! Skandal sözler

Emekli maaşı temmuz güncellemesi... Zam bekleyen emeklilere hayırlı olsun diyerek rakamı açıkladı

Gaziantep'te petrol bombası!

TCMB Başkanı Karahan yeni stratejilerini açıkladı

Cihat Yaycı, İran'ın saldırısı sonrası Türkiye'yi bekleyen Rusya tehlikesini açıkladı! İşte bu hiç hesapta yoktu

Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması

Emekli tuğgeneral 'Neler oluyor?' diyerek uyardı: Kışkırtacaklar! Türkiye bunu yapmalı
Dünya ABD'den İran'a boş tehditler
Dünya

ABD'den İran'a boş tehditler

Yeniakit Publisher
2024-04-17 01:58:00 -
ABD'den İran'a boş tehditler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Janet Yellen, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından ülkeye yeni yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi.

IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yellen, konuşmasının başında İran'ın hafta sonu İsrail'e yaptığı saldırıya ilişkin, "Hazine, İran rejiminin kötü niyetli ve istikrarı bozan faaliyetlerini engellemeye devam etmek amacıyla yaptırım yetkimizi kullanmak üzere müttefiklerimizle birlikte çalışmaktan çekinmeyecektir." ifadesini kullandı.

Yellen, saldırılardan Kızıldeniz'deki Husi saldırılarına kadar İran'ın eylemlerinin, bölgenin istikrarını tehdit ettiğini vurgulayarak bunun, ekonomik etkilerinin olabileceğini dile getirdi.

Ortadoğu'daki gerilimin küresel ekonomiye etkisine ilişkin bir soru üzerine Yellen, bazı etkilerinin görüldüğünü ancak geniş çaplı olmadığını söyledi.

Çatışmanın daha geniş bölgesel ve küresel bir çatışmaya dönmemesi için kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden Yellen, Ortadoğu'daki bazı ülkelerin ekonomileri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Yellen, yaptırım konusunda ise gelecek günlerde İran'a karşı ek yaptırımlar uygulanmasını beklediğini ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran'ın petrol ihraç etme kabiliyetini azaltmak için çalıştıklarını ancak İran'ın bir miktar petrol ihraç etmeye devam ettiğini vurgulayan Yellen, bu konuda yapılabilecek daha çok şey olabileceğini söyledi.

Yellen, Rusya'nın varlıklarının dondurulmasına dair ise varlıklara fiilen el koymaktan, onları teminat olarak kullanmaya kadar bir dizi olasılığı değerlendirdiklerini, bu varlıkları Ukrayna için kullanmak ve bunlardan değer elde etmek gibi ihtimalleri desteklediklerini anlattı.

Rusya'nın da ABD, Avrupa ve diğer ülkelerdeki firmalara karşı harekete geçmiş durumda olduğunu ve misilleme yapılabileceğini belirten Yellen, bu varlıkların kullanımıyla ilişkili risklere baktıklarını ve farklı stratejileri değerlendirdiklerini söyledi.

Yellen, riskleri yönetme kapsamda G7 ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

ABD'nin Çin ile ticaret ve yatırımını güçlü şekilde sürdürmesinin faydalı olduğuna inandıklarını yineleyen Yellen, bunu azaltmaya çalışmadıklarını, ABD'ye tehdit oluşturduğunu düşündükleri belirli sektörler olmasına rağmen Çin ile derin ve sağlam bir ticari ilişkileri olduğunu vurguladı.

Yellen, herhangi bir ülkeye aşırı güvenmenin risk oluşturduğuna inandıklarını belirterek bunun somut bir kanıtının, Kovid-19 salgını sırasında görüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

İran'ın saldırısı sonrası Adana İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik! Bombardıman uçakları havalandı
İran'ın saldırısı sonrası Adana İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik! Bombardıman uçakları havalandı

Gündem

İran'ın saldırısı sonrası Adana İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik! Bombardıman uçakları havalandı

Almanya'da Türk siyasetçiye görülmemiş İran baskısı! Önce sildirdiler, şimdi ise o kadar ileriye gittiler ki...
Almanya'da Türk siyasetçiye görülmemiş İran baskısı! Önce sildirdiler, şimdi ise o kadar ileriye gittiler ki...

Gündem

Almanya'da Türk siyasetçiye görülmemiş İran baskısı! Önce sildirdiler, şimdi ise o kadar ileriye gittiler ki...

İran’ın İsrail’e saldırısında yaralanan tek kız çocuğu bakın nereli çıktı! İşte bu kadar olur İran’ın yapacağı iş! Resmen şok olacaksınız
İran’ın İsrail’e saldırısında yaralanan tek kız çocuğu bakın nereli çıktı! İşte bu kadar olur İran’ın yapacağı iş! Resmen şok olacaksınız

Dünya

İran’ın İsrail’e saldırısında yaralanan tek kız çocuğu bakın nereli çıktı! İşte bu kadar olur İran’ın yapacağı iş! Resmen şok olacaksınız

Mohammadi'den İran-İsrail analizi: İsrail'in hesap vermesi için ciddi bir çabaya ihtiyaç var diyerek seslendi
Mohammadi'den İran-İsrail analizi: İsrail'in hesap vermesi için ciddi bir çabaya ihtiyaç var diyerek seslendi

Dünya

Mohammadi'den İran-İsrail analizi: İsrail'in hesap vermesi için ciddi bir çabaya ihtiyaç var diyerek seslendi

İki dev bankadan yapılan altın tahmini! Altın fiyatları İran-İsrail gerilimi sonrası tam gaz yükselişe girdi!
İki dev bankadan yapılan altın tahmini! Altın fiyatları İran-İsrail gerilimi sonrası tam gaz yükselişe girdi!

Ekonomi

İki dev bankadan yapılan altın tahmini! Altın fiyatları İran-İsrail gerilimi sonrası tam gaz yükselişe girdi!

ABD'den İran'a yeni yaptırım hazırlığı
ABD'den İran'a yeni yaptırım hazırlığı

Dünya

ABD'den İran'a yeni yaptırım hazırlığı

Cihat Yaycı, İran'ın saldırısı sonrası Türkiye'yi bekleyen Rusya tehlikesini açıkladı! İşte bu hiç hesapta yoktu
Cihat Yaycı, İran'ın saldırısı sonrası Türkiye'yi bekleyen Rusya tehlikesini açıkladı! İşte bu hiç hesapta yoktu

Gündem

Cihat Yaycı, İran'ın saldırısı sonrası Türkiye'yi bekleyen Rusya tehlikesini açıkladı! İşte bu hiç hesapta yoktu

İki yüzlü AB'den İran açıklaması!
İki yüzlü AB'den İran açıklaması!

Dünya

İki yüzlü AB'den İran açıklaması!

İran'ın İsrail operasyonunun yankıları sürerken yeni video paylaşıldı!
İran'ın İsrail operasyonunun yankıları sürerken yeni video paylaşıldı!

Sosyal Medya

İran'ın İsrail operasyonunun yankıları sürerken yeni video paylaşıldı!

ABD'den İran açıklaması: Kararı İsrail verecek
ABD'den İran açıklaması: Kararı İsrail verecek

Dünya

ABD'den İran açıklaması: Kararı İsrail verecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23