ABD'den Irak'a dev sevkiyat! Üssü ağır askeri araçlarla doldurdu ABD, Ürdün'deki askeri üssünden 108 ağır askeri araçtan oluşan silah yüklü konvoyu, Irak'taki Ayn'ul Esed üssüne sevk etti.

ABD güçlerine ait 108 ağır askeri araçtan oluşan silah yüklü konvoyun Ürdün'den Irak'ın Enbar kentindeki Ayn'ul Esed askeri üssüne intikal ettiği belirtildi. Enbar Valiliği kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ürdün'den Enbar'a doğru yola çıkan 108 askeri araçlık konvoya ABD'ye ait askeri hava araçlarının eşlik ettiği kaydedildi. ABD'nin askeri varlığı sürekli gündemde Askeri araçlara Memleket et-Tavus isimli güvenlik şirketinin eşlik ettiği ifade edilirken, söz konusu büyük askeri intikalin nedeninin bilinmediği bildirildi. Irak Parlamentosu'nda Haşdi Şabi'ye yakın siyasi gruplar tarafından ABD'nin Irak'taki askeri varlığını sonlandırması konusu sürekli gündeme getiriliyor.

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