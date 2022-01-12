ABD'den ilginç karar: Halk gerilla savaşına katılacak

ABD'nin Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssünden AA muhabirine yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler adaylarının Özel Kuvvetler Yeterlilik Kursu eğitimlerinin son testi olarak çok sayıda ilçeyi kapsayacak bir gayrinizami harp tatbikatına tabi tutulacağı" ifade edildi.

"Robin Sage" adlı tatbikatın 22 Ocak ile 4 Şubat arasında yapılacağı belirtilen açıklamada, tatbikata ABD Kara Kuvvetleri John F. Kennedy Özel Harp Okulu öğrencilerinin katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, gayrinizami harp tatbikatının Kuzey Carolina'da 26, Güney Carolina'da 2 ilçede eş zamanlı yapılacağı bilgisine yer verildi.

Halktan da gönüllü katılımcılar alınacak

Gerçeğe yakın ve geniş bir alana yayılmış gayrinizami harp senaryosu üzerine kurulu tatbikata ilişkin açıklamada, "Tatbikatta, adaylar, gerçek dünyanın zorluklarını göğüslemek üzere sorunları analiz etmeye ve çözmeye zorlayan, silahlı çatışmanın olduğu bir siyasi istikrarsızlık senaryosuna yerleştirilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fort Bragg'daki birliklerden askerler de tatbikata destek verecek. Bu askerler, Pineland (tatbikat alanı) direniş hareketi olarak da adlandırılan muhalif güçler ve özgürlük savaşçısı gerillalar olarak gerçeğe yakın harekat icra edecek. Bu birlikler eğitim tatbikatında kritik bir rol oynamaktadır. Tatbikata daha da gerçekçilik katmak için eyalet genelindeki sivil gönüllüler rol oyuncuları olarak katılacak."

Açıklamada kolluk kuvvetlerinin bu tatbikat hakkında bilgilendirildiği belirtilirken askeri ve sivil katılımcılara da kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya kaldıklarında takip edecekleri prosedür konusunda bilgi verileceği ifade edildi. ABD, 2020'de "2018 Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesine" ek olarak Gayrinizami Harp Strateji Belgesi hazırlamıştı.

Belgede gayrinizami harp "ülkelerin halklarını etki altına almak ve meşruiyet algısını değiştirmek amacıyla devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki mücadele" olarak tanımlanmıştı. ABD'nin 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde de Özel Kuvvetlerin ABD’nin ortaklarına gayrinizami harp için destek yetkisi artırılmıştı.