ABD’den ilgili karar çıktı! Yunanistan’a ‘UH-60M’ işareti: Yunanlılar bu kez helikopter satın alacak! Dünya şokta

ABD, Yunanistan’a 35 adet UH-60M Black Hawk Genel Maksat Helikopteri satışını onaylama kararı aldı. Karar, Yunanistan’ın İtalyan’dan AW-139 helikopteri tedarik edeceğine yönelik haberlerin çıkmasının ardından geldi.

Edinilen bilgiye göre ABD’nin Yunanistan için onayladığı UH-60M Black Hawk satışı; 35 adet helikopteri, 10’u yedek olmak üzere 80 adet T700-GE-701 Turboşaft Motorunu, füze/lazer/radar uyarı ve GPS ile iletişim sistemlerini, MX-10D Elektro-Optik sistemlerini, M134 Gatling Toplarını, M240 makineli tüfeklerini, 70mm roketleri ve ek birçok sistemi kapsıyor.

Satışın toplam değeri, 1.95 milyar dolar olarak açıklandı. Her yönden oldukça dolu bir konfigürasyona sahip helikopterlerin yaklaşık olarak 65 milyon dolara tekabül eden birim fiyatlarının, oldukça uygun olduğu üzerinde duruluyor.

Öte yandan ABD’nin Yunanistan’a yönelik bu satış onayı, oldukça önemli bir zaman diliminde geldi. Geçtiğimiz günlerde Yunan basını, Yunan Genelkurmayı’nın İtalyan yapımı 14 adet AW-139 helikopteri tedarik etmeye karar verdiğini duyurdu. SavunmaSanayiST'e göre: “Yunan Genelkurmayından AW-139 kararı” başlığıyla yer verilen haberde, adaylar arasında Airbus H-175 ile Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterlerinin de olduğu belirtildi.

Benzer konfigürasyondaki bir AW-139 helikopterinin birim fiyatının, 30 ila 40 milyon dolara tekabül edeceği değerlendiriliyor.

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SavunmaSanayiST'com tarafından derlenen bilgilere göre halihazırda Yunan Ordusu; 14 adet NH90, 74 adet UH-1H Iroquois, 14 adet AB-206 Jet Ranger, 12 adet AS532C Super Puma, 12 adete AB-205A, 4 adet AB-212 ve 3 adet AW-109 genel maksat helikopterine sahip. İlaveten Yunan Ordusu envanterinde, CH-47 Chinook Ağır Yük Helikopteri de bulunuyor.