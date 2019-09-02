ABD'den İdlib'e saldırı açıklaması! ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Rusya ve Türkiye bilgilendirmeden İdlib bölgesinin hedef alınmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'saldırının noktasal ve hedef odaklı' olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Suriye’nin İdlib bölgesindeki El Kaide hedeflerine düzenlenen saldırının 'noktasal ve hedef odaklı' olduğunu belirtti. Sputnik’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Rus medyayı 'Esed rejimi ve müttefikleri yüzünden kötüleşen insani krizin altını çizmek yerine yanlış açıklamaları yaymakla' suçladı. ABD’li diplomat, Rusya’dan gelen açıklamaların, 'dikkati, Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib’deki sivillere yönelik hava saldırılarından uzaklaştırmaya yönelik bariz bir teşebbüs' olduğunu savundu. ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ayrıca Suriye hükümeti, Rusya ve İran'ın, 'şiddete son verme ve hava saldırılarının yol açtığı insani felaketin çözümü için engelsiz erişim sağlama taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini' söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.