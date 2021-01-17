ABD'den iç savaş manzaraları! Silahlanıp sokağa indiler
ABD'de 20 Ocak'ta yapılacak Başkanlık devir teslim töreni için çalışmalar devam ederken, Trump destekçileri eyalet meclis binaları önünde silahlarıyla toplandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak'ta meydana gelen olaylardan sonra, karışıklıklar devam ediyor. Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, birçok noktada önlemler alınırken, Amerikan askerleri sokağa indi.
20 Ocak'ta yapılacak devir teslim törenine az bir süre kala, Amerikan askerleri Kongre binası içinde ve çevresinde önlemler almaya başlamış, askerlerin bina içindeki uyurken çekilen fotoğrafları alay konusu olmuştu.
Trump destekçileri silahlanıp sokağa indi
Göstericiler sokaklara inmeye devam ederken bu kez de, Trump destekçisi "Boogaloo Boys" örgütünün silahlı milisleri, eyalet meclis binaları önünde toplanmaya başladı.
Aşırı sağcı olarak bilinen grup, Birleşik Devletler'de endişeye yol açtı.
Eyalet meclislerinde önlem alındı
ABD'nin Michigan Eyalet meclis binası önüne çok sayıda zırhlı araç ve ulusal muhafız askeri konuşlandırıldı.