ABD’den ‘güvenli bölge’ itirafı: Türkiye'nin oraya yapacağı operasyonu engelledik

ABD Savunma ve Genelkurmay Başkanlığı (Pentagon) Sözcüsü Robertson yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerinin devam ettiğini ve Türkiye'nin güvenli bölge hususunda Batı Kürdistan (Rojava) topraklarına askeri müdahale gerçekleştirmesini engellediklerini dile getirdi.

ABD Savunma ve Genelkurmay Başkanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerinin devam ettiğini ve Türkiye'nin güvenli bölge hususunda Suriye/Batı Kürdistan topraklarına askeri müdahale gerçekleştirmesini engellediklerini dile getirdi.

Amerika'nın El Hurre televizyonuna açıklamalarda bulunan Sean Robertson, Türkiye ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'nin Batı Kürdistan'a askeri müdahalesini engellediklerini belirtti.

Robertson açıklamasında, Türkiye sınırları ile Kürt güçleri arasında güvenli bir bölgenin oluşumunun çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

ABD ve Türkiye yetkilileri yaklaşık 2 hafta önce yaptıkları ortak açıklamada, Batı Kürdistan'da güvenli bir bölgenin oluşturulacağını, güvenli bölge kontrol merkezininde Urfa'dan idare edileceğini belirtmişlerdi. Bu sebeple bir grup ABD'li uzman heyet Urfa'ya gelmişti.