0553 313 94 23

ABD’den ‘güvenli bölge’ itirafı: Türkiye'nin oraya yapacağı operasyonu engelledik

Türkiye ile yürütülen 'güvenli bölge' konusunda terör örgütü YPG'nin sözcülüğünü yaparak masaya oturan ABD'den çok konuşulacak bir itiraf geldi. ABD Savunma ve Genelkurmay Başkanlığı (Pentagon) Sözcüsü Robertson, güvenli bölge planıyla Türkiye'nin olası operasyonunu engellediklerini açıkladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:52
ABD’den ‘güvenli bölge’ itirafı: Türkiye'nin oraya yapacağı operasyonu engelledik

ABD Savunma ve Genelkurmay Başkanlığı (Pentagon) Sözcüsü Robertson yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerinin devam ettiğini ve Türkiye'nin güvenli bölge hususunda Batı Kürdistan (Rojava) topraklarına askeri müdahale gerçekleştirmesini engellediklerini dile getirdi.

ABD Savunma ve Genelkurmay Başkanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerinin devam ettiğini ve Türkiye'nin güvenli bölge hususunda Suriye/Batı Kürdistan topraklarına askeri müdahale gerçekleştirmesini engellediklerini dile getirdi.

Amerika'nın El Hurre televizyonuna açıklamalarda bulunan Sean Robertson, Türkiye ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'nin Batı Kürdistan'a askeri müdahalesini engellediklerini belirtti.

Robertson açıklamasında, Türkiye sınırları ile Kürt güçleri arasında güvenli bir bölgenin oluşumunun çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

ABD ve Türkiye yetkilileri yaklaşık 2 hafta önce yaptıkları ortak açıklamada, Batı Kürdistan'da güvenli bir bölgenin oluşturulacağını, güvenli bölge kontrol merkezininde Urfa'dan idare edileceğini belirtmişlerdi. Bu sebeple bir grup ABD'li uzman heyet Urfa'ya gelmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:52
  1. ABD
  2. Pentagon
  3. güvenli bölge

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz spor okulunda sertifika heyecanı
    1. Yaz spor okulunda sertifika heyecanı
    2. Iraklı Şii din adamından "ABD..
    3. 46 yıllık çalışma plaketle..
    4. Yemen ordusu Şebve'de kontrolü sağladı
    5. Macron, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı..
    6. Emine Bulut anısına, Süper Lig ve TFF..
    7. Karamollaoğlu flaş açıklama: Ümit..
    8. Tonlarca arpa yola saçıldı
    9. Cevad Zarif: Nükleer anlaşmayı tekrar..
    10. Gemlik’te sahile kadın cesedi vurdu
    11. Salatalık ferahlığı nasıl yapılır?
    12. Rize mimarisinde yapılan konutları,..
    13. AK Parti MKYK Toplantısı
    14. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu bu..
    15. Fitch Ratings’ten Türk bankalarına..
    16. Şanlıurfa'da çocukların istismara..
    17. Koç'un yönetim kurulu üyesi ABD'de öldü
    18. Fitch'ten kritik Türkiye açıklaması!
    19. İstanbullular pazar günü bu yollara..
    20. Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'de..
    21. Emine Bulut'un katilinden kan donduran..
    22. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Emine Bulut..
    23. Vali Erin esnafla bir araya geldi
    24. Malatya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    25. Hakkari’de ‘Muhtarlar Derneği’ kuruldu
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan..
    27. Çinliler MADO’yu gezdi
    28. AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Emine Bulut..
    29. Karabükspor’da 8 alt yapı oyuncusu..
    30. Emine Bulut cinayeti ile ilgili..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar