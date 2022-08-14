ABD'den gerilimi arttıracak bir hamle daha! Çıkarma yaptılar

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Çin ile gerilime yol açan Tayvan ziyaretinden 12 gün geçmişti ki, yeni bir ABD Kongre heyeti Ada'ya çıkarma yaptı.

ABD'nin Tayvan'daki defakto büyükelçiliği niteliğindeki Amerikan Enstitüsünden yapılan açıklamada, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey'nin öncülüğündeki 5 kişilik heyetin, Asya turu kapsamında Ada'ya ziyaret gerçekleştirdiği duyuruldu.

Söz konusu açıklamada, "heyetin, üst düzey yetkililerle, ABD-Tayvan ilişkileri, bölgesel güvenlik, ticaret, yatırım ve diğer konularda görüşmeler yapacağı" bildirildi.

Markey'e, Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Aumua Amata Coleman ile Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal ve Don Beyer'in eşlik ettiği ifade edildi.

Çin adeta ablukaya aldı

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin 2 ve 3 Ağustos tarihlerinde yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisine neden olmuştu. Çin, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı. 6 bölgede yapılan tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan'ı yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Çin: Askeri devriye sürecek

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını bildirmiş fakat Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin süreceğini açıklamıştı.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 sene aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'a ziyaret gerçekleştirmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" benimseyerek, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.