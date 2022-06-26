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Dünya ABD'den gelişmiş ülkelere 200 milyar dolarlık destek
Dünya

ABD'den gelişmiş ülkelere 200 milyar dolarlık destek

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin G7 altyapı ortaklığına beş yıl içinde 200 milyar dolar katkıda bulunacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 20:54:00 -
ABD'den gelişmiş ülkelere 200 milyar dolarlık destek

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'ndaki G7 Liderler Zirvesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı" planını açıkladı. Biden, G7 ülkelerinin gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir altyapının sağlanabilmesi için finansal yardımlarını artıracağını belirterek, ABD'nin beş yıl içinde "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı" programına 200 milyar dolar katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Biden, ortaklık kapsamında ABD ve G7 ortaklarının, bölge için COVID-19 ve diğer aşıları üretmek için Senegal'de endüstriyel ölçekli yeni bir aşı üretim tesisine yatırım yaptıklarını söyleyerek, "Açık olmak istiyorum. Bu yardım ya da hayır işi değil. ABD halkı ve tüm uluslarımızın insanları da dahil olmak üzere herkes için getiri sağlayacak bir yatırım. G7 ülkeleri, düşük ve orta gelirli ülkelerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı'na 2027 yılına kadar 600 milyar dolar sağlamayı hedefliyor" dedi.

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