ABD'den gelen haber doları sert düşürdü

Amerikan NBC televizyonunun, Trump yönetiminin içlerinde Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI’ın da olduğu federal kurumlara Gülen’in iadesi için yasal yolların incelenmesi talimatını verdiği haberinin ardından dolar TL uluslararası piyasada yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 5.34 seviyesini gördü.

Kur 5.46 TL seviyesinden başladığı günde 5.39'a kadar gerilemişti. Kurdaki düşüşte ABDile Çin arasındaki ticaret savaşında müzakerelerin tekrar başlaması da etkili oldu.



