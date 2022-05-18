ABD'den gelen açıklamalarla yükselişini hızlandırdı: Dolar son 6 ayın zirvesini gördü!

Dolar kuru Fed Başkanı Powell'ın enflasyona karşı faiz artırımı mesajının ardından yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta başından bu yana yukarı yönlü hareket eden kur, bugün son 6 ayın en zirvesine çıktı. 15,94 seviyesinin üzerine çıkan dolar, Aralık 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Kurdaki Son Durum

Kur saat 09.10 itibarıyla ise 15,85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,71'den, sterlin ise 19,79'dan alıcı buluyor.

Fed'ten Faiz Artırımına Devam Sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamalar da agresif faiz artırımlarının devamına işaret etti. Enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini belirten Powell, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmeliyiz. Eğer bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek." diye konuştu.