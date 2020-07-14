ABD'den Fransa'ya misilleme!

Trump yönetimi, ABD merkezli dijital şirketlere dijital hizmetler vergisi uygulama kararı alan Fransa'ya yanıt olarak 1,3 milyar dolar tutarındaki Fransız malının ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdi. Ancak Trump yönetimi, ek gümrük vergisinin uygulanmasını 180 gün erteledi.

Foreks'in aktardığına göre, ABD Ticaret Temsilcisi'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, ek yüzde 25 gümrük tarifesinden Fransa'da üretilen kozmetikler ve el çantalarının etkileneceğini belirtti. Verginin yürürlüğe girmesinin ertelenmesine neden olarak sorunun OECD öncülüğünde yapılan müzakerelerle çözülmesine zaman tanıma arzusu işaret edildi.

Avrupa Birliği, ABD'yi OECD tarafından yürütülen ve dijital şirketlerin vergilendirilmesini hedefleyen müzakerelere geri dönmesi yönünde uyardı. AB yaptığı açıklamada, müzakerelerin başarısız olması halinde yeni bir teklif sunmaya hazır olduklarını da vurguladı.

Washington'da bulunan AB Komisyonu heyetinin sözcüsü yaptığı açıklamada, "Tüm işletmelerin, buna dijital olanlar da dahil, adil vergi paylarını ödemelerinin sağlanmasına bağlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Dijital şirketlerin vergilendirilmesi konusu 18 Temmuz'da yapılacak G20 maliye bakanları toplantısında tartışılacak.