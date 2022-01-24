  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den flaş Ukrayna kararı
Dünya

ABD'den flaş Ukrayna kararı

ABD, muhtemel bir Rusya müdahalesinden dolayı Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 03:06:00 - 2022-01-24 03:59:22
ABD'den flaş Ukrayna kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı.

Uyarıda, "23 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığı, devam eden Rus askeri harekatı tehdidi nedeniyle ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna'dan ayrılmasına izin verdi ve diplomatik aile üyelerinin ayrılmaları talimatını verdi. Ukrayna'daki ABD vatandaşları, ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak ayrılmayı değerlendirmelidir." ifadesine yer verildi.

Güvenlik koşulları her an bozulabilir

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat planladığına dair haberler olduğuna işaret edilen açıklamada, "Özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki doğu Ukrayna'da güvenlik koşulları öngörülemez ve her an bozulabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, olası bir askeri harekatta ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik faaliyetlerinin de etkileneceği aktarılarak, Ukrayna'daki ABD vatandaşlarından da iletişim için online bir form doldurmaları talebinde bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay