ABD'den flaş Ukrayna iddiası!

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yeni bir açıklamada bulundu. Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin "Rus liderliğinin yetkililere sahte referandumlar düzenlemeye hazırlanma talimatı verdiğini" öğrendiğini söyledi. Kirby ayrıca açıklamasında, “Rusya bu hafta ilk referandum duyurusunu yapabilir” dedi.



Öte yandan bugün, Ukrayna’nın 31. Bağımsızlık Günü'nde Rus ordusunun saldırıları ihtimali nedeniyle halka açık tören düzenlenmemişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü yıldönümü için başkent Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Ukrayna'ya dev yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü’nde Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki en büyük güvenlik yardım paketini duyurdu. Ukrayna'nın bağımsızlığının 31. yıl dönümünde açıklanan yardım paketi ile Rusya'nın 6 ay önce işgal etmeye başladığı Ukrayna'nın savunmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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Bugüne kadar ki en büyük güvenlik yardımı

Paketi açıklayan ABD Başkanı Biden, "Amerika Birleşik Devletleri, egemenliğini savunma mücadelesine devam eden Ukrayna halkını desteklemeye kararlıdır. Bu taahhüdün bir parçası olarak, bugüne kadar ki en büyük güvenlik yardım dilimimizi duyurmaktan gurur duyuyorum. Yaklaşık 2.98 milyar dolarlık silah ve ekipman Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) aracılığıyla sağlanacak. Bu, Ukrayna'nın uzun vadede kendisini savunmaya devam edebilmesini sağlamak için hava savunma sistemleri, topçu sistemleri ve mühimmat, karşı insansız hava sistemleri ve radarlar edinmesine yarayacak" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni paketin NASAMS olarak bilinen 6 kara tabanlı hava savunma sistemi, 24 karşı topçu radarı, Puma uçağı ve VAMPIRE olarak bilinen karşı insansız hava aracı sistemlerini içereceğini ifade etti.

Yeni paket, Biden yönetiminin mevcut ABD silah stoklarından silah almak yerine, yeni silah tedarik edilmesi için Kongre tarafından tahsis edilen Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi'nden (USAI) fon kullanıyor. USAI fon sürecinden gelecek yardımın, silahların mevcut Savunma Bakanlığı envanterinden çekilip hemen Ukrayna'ya gönderilmesi yerine, sözleşmeler yoluyla sağlanması bekleniyor. Silahların Ukrayna'ya ulaşmasının ise endüstrinin üretim hızına bağlı olacağı tahmin ediliyor.

Ocak 2021’den bu yana Ukrayna'ya 13,5 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüdü

ABD, Biden’ın göreve geldiği Ocak 2021'den bu yana Ukrayna'ya toplamda 13,5 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüt ederken, 2014’den bu yana ABD’nin Ukrayna'ya taahhüt ettiği güvenlik yardımı ise 15,5 milyar dolar.