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ABD'den flaş Türkiye açıklaması

ABD NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison yaptığı bir açıklamada, Rusya’nın Türkiye’yi NATO’dan koparmaya çalıştığını iddia etti.

08 Temmuz 2018 Pazar 22:13
ABD'den flaş Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison ABD basınına yaptığı bir açıklamada, Rusya’nın Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeyi NATO’dan ayırmaya çalıştığını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ BİZDEN KOPARMAYA ÇALIŞIYOR"

Hutchison konuşmasında, "Rusya’nın Türkiye’yi NATO’dan koparmaya çalıştığını düşünüyorum. Onlar birçok müttefikimizi bizden almaya çalışıyor. Rusya, tarihin en güçlü ortaklığındaki istikrarı bozmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın çabalarının NATO ve Türkiye arasındaki güçlü bağı etkilemeyeceğini vurgulayan Hutchison, "Türkiye NATO’nun en güçlü üyelerinden biri, bizimle birlikte Afganistan’da çalışan önemli uluslardan biri, uzun yıllardır NATO üyesi. Onlarla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"S-400'Ü ALMALARINI KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ"

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemlerini almasını kesinlikle istemediklerini söyleyen temsilci, Türkiye ile bu konuda görüştüklerini belirterek, "Türkiye ile NATO’nun bu kadar güçlü bir ülkesi iken, ülkelerine Rusya’ya ait bir sistemi sokmamaları için her şekilde görüşüyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 22:13
  1. ABD
  2. NATO
  3. Rusya
  4. Türkiye

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