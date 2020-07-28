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Dünya

ABD'den flaş Libya açıklaması: Yabancı güçler ve paralı askerler ülkeyi terk etmeli

ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Joshua Harris, Libya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirterek, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 08:22:00 -
ABD'den flaş Libya açıklaması: Yabancı güçler ve paralı askerler ülkeyi terk etmeli

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Trablus Maslahatgüzarı Joshua Harris, Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Ziyaretlerden sonra açıklamalarda bulunan Harris, Libya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduklarını yineledi.

Misrata'da ziyaretlerde bulundu

ABD Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında yer alan açıklamaya göre, Harris, Misrata kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Ziyaretin, Sirte ve Cufra'da gerilimin tırmanmasının önüne geçmek ve enerji sektörünü yeniden canlandırmak için Libyalı yetkililerle istişare etmek amacıyla gerçekleştirildi.

"Paralı askerler ülkeyi terk etmeli"

ABD'nin Libya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini aktaran Harris, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini vurguladı.

Harris ayrıca, ABD'nin, hükümete bağlı Misrata güçlerinin terörle mücadeleye sunduğu katkıyı takdir ettiğini kaydetti.

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