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Dünya ABD'den flaş 'Kudüs'te konsolosluk' kararı!
Dünya

ABD'den flaş 'Kudüs'te konsolosluk' kararı!

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 18:55:00 - 2021-05-25 19:46:21
ABD'den flaş 'Kudüs'te konsolosluk' kararı!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.

Blinken, Abbas ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Kudüs üzerinden Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın görüşmesi, Ramallah'taki Filistin Başkanlık Sarayı'nda başladı.

Kudüs'te konsolosluk yeniden açılacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.

İlk ziyaretini İsrail'e yaptı

Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Netanyahu ile görüşmüştü.

Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Blinken, bu ziyaretin amacının "ABD'nin İsrail'in güvenliğine desteğini vurgulamak, Batı Şeria ve Kudüs'te gerilimin düşürülmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yürütmek, Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılmasını sağlamak, Filistin halkı ve Filistin yönetimiyle ilişkileri ilerletmek" olduğunu söylemişti.

 

Filistin için 75 milyon dolar yardım

Öte yandan Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'nden Filistinlilere kalkınma ve ekonomik yardım için 75 milyon dolar isteyeceğini belirtti.

 

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