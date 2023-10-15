ABD’den flaş karar: Suriye’de olan petrol sahasına savunma radarı takviyesi! Yok artık' dedirten hareket

ABD, Suriye’ye AN/MPQ-64 Sentinel Hava Savunma Radarı konuşlandırdı. Radarın konuşlandırıldığı bölge, PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altında bulunuyor.

ABD ordusu, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan petrol sahasında sık sık İran destekli yabancı unsurlarca hedef alınan üslerine, Sentinel hava savunma radar sistemi sevkiyatı yaptı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusu dün Irak ile Suriye arasındaki el-Velid sınır kapısından Haseke ilindeki Şeddadi üssüne askeri sevkiyat yaptı.

ABD güçleri, bugün, Deyrizor’daki Ömer petrol sahası ve Koniko doğal gaz tesisindeki üslerine Haseke üzerinden getirdiği 4 adet Sentinel radar sistemini konuşlandırdı. ABD ordusu, bu üslerine ayrıca 4 adet çok namlulu roketatar sistemi de sevk etti.

Kaynaklar, üslere konuşlanan radarların amacının, Fırat Nehri’nin batı yakasındaki İran destekli terörist grupların saldırılarına karşılık vermek olduğunu belirtti.

ABD ordusu, 17 Temmuz’da 4 HIMARS hava savunma sistemi, yaklaşık 15 topçu bataryası, 5 zırhlı araç, 5 tank ve 45 mühimmat aracını Şeddadi üssünden naklederek Deyrizor’daki üslerinde konuşlandırmıştı.

Nehirle ikiye ayrılan hakimiyet alanı

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ili, Fırat Nehri ile doğu ve batı yakalarına bölünüyor.

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Nehrin doğu yakasında bulunan Suse, Keşme, Hüceyin, Tenek, Ömer ve Koniko petrol sahası hattında uluslararası koalisyonun başını çektiği ABD güçlerine ait üsler bulunuyor.

Fırat Nehri’nin diğer (batı) yakasında ABD üslerinin karşısında ise İran destekli gruplara ait noktalar var.

İran bağlantılı gruplar, Deiyroz’daki Ömer Petrol Sahası ve Koniko gaz tesisindeki üslerin yanı sıra, Haseke ilindeki Şeddadi üssü ile Irak sınırında bulunan Tanf bölgesindeki üsse saldırılar yapıyor. Saldırılarda İran’ın temin ettiği roketler ile Kamikaze SİHA’ları kullanıyorlar.

gruplara ait, askeri nokta, mühimmat deposu ile üslere hava harekatı düzenliyor.

Sentinel Radarı

AN/MPQ-64 Sentinel, İnsansız hava araçları (İHA), seyir füzeleri, sabit ve döner kanatlı uçak tehditlerinin tespiti ile takibini gerçekleştiren bir radar sistemidir.

Sistem; 75 km aletli menzile sahip bir X-bandında, 360 derece faz dizili hava savunma radarına sahiptir. savunmasanayist'e göre: Elektronik Karşı-Önlem yetenekleri, dost uçakların tanımlanması için bir Mod 5 Dost/Düşman Tanımlama alt sistemi ile donatılmıştır. Sentinel römorka monte edilmiştir ve bir araç tarafından çekilebilmektedir. Sistem, komuta ve kontrol arayüzüne sahiptir.

ÖZELLİKLER

Tüm hava koşullarında, 360 derece kabiliyet

Menzil: 75 km (Azami 120km)

Üç boyutlu X-bandında çalışan radar