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Dünya ABD'den flaş karar! Rusya'ya ihracatını durdurdu
Dünya

ABD'den flaş karar! Rusya'ya ihracatını durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Alexei Navalny'nin zehirlenmesi hususunda Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara bir yenisini daha ekleyerek, ABD'den Rusya'ya savunma sanayisine yapılan ihracatı durdurma kararı aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 23:42:00 -
ABD'den flaş karar! Rusya'ya ihracatını durdurdu

Rus muhalif lider Alexei Navalny zehirlenmesinin ardından Almanya'da hastaneye kaldırılmış, tedavisi tamamlanınca Rusya'ya döndüğünde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yaşanan olayın ardından Rusya'ya karşı ABD, 7 üst düzey Rus yetkiliye ve 14 firmaya yaptırım uygulama kararı almıştı. İlk kararın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik bir dizi yeni bir yaptırım kararı aldığı kaydedildi. Yeni yaptırımların Rusya ile savunma sanayisini hedef aldığını belirten Bakanlık, ABD'den Rusya'ya savunma sanayisinde ihracatın durdurma kararı aldığını ifade etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni yaptırımların en az 12 ay yürürlükte kalacağı da bildirildi.

Uzay sektörü yaptırımlardan muaf

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı açıklamada, belirli sektörlerin önümüzdeki 6 ay boyunca yeni yaptırımlardan muaf tutulacağını kaydetti. Blinken, "Ticari uzay işbirliğini destekleyen ihracat, ancak 6 aylık bir geçiş döneminin ardından kısıtlanacak" ifadelerini kullandı. ABD hükümetinin uzay işbirliğini desteklemek adına bazı istisnalar yapılacağını aktaran Bakan Blinken, bu istisnaların ne kadar süreceği konusundaki soruları cevapsız bıraktı.

ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlarının etkileyeceği tek alan savunma sanayisi değil. Acil insani yardımlar dışında Rusya ile ilgili dış yardım yasaları kapsamındaki tüm programlarını durdurmasının yanı sıra ABD, herhangi bir devlet dairesi tarafından Rusya'ya herhangi bir kredi veya mali yardım sağlamayı da yasakladı.

AB’den üst düzey Rus yetkililere yaptırım

Avrupa Birliği de (AB) Rusya’ya yaptırım kararı almıştı. AB, Başsavcı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) Başkanı Aleksandr Kalaşnikov ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov olmak üzere 4 kişiye yaptırım uyguladığını duyurmuş, "Kabul edilen yaptırım kararı, AB’ye seyahat yasağını ve bireylerin varlıklarının dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB’deki birey ve şirketlerin listedeki kişilere fon sağlaması yasaklanıyor" denilmişti.

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