ABD'den flaş Esed açıklaması! "Olmayacak"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu İşleri Koordinatörü Brett McGurk, Devlet Başkanı Beşşar Esed iktidarda var olduğu sürece Suriye ile 'gizli ya da açık' ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir adım atılmayacağını açıkladı.

McGurk, buna karşın Ürdün'ün sınırlarının güvenliğini sağlamak adına Şam'la anlaşmasını engellemeyeceklerini belirtti.

Dün internet üzerinden düzenlenen bir seminerde konuşan McGurk, ABD'nin Suriye'deki insani duruma odaklandığını ve ülkesinin Suriye'de ateşkes istediğini ifade etti.

ABD'li diplomat, ABD'nin Esed ve rejim yetkililerini sorumlu tuttuğunu da sözlerine ekledi.

"Suriye'deki şiddet seviyesi tüm zamanların en düşük seviyesinde" diyen McGurk, yine de bu durumun geçici olabileceğine işaret etti:

"Suriye'de büyük askeri saldırılar döneminin bittiğine dair güvencemiz var"

ABD güçlerinin Suriye'deki varlığı hedefine ilişkin olarak McGurk, "İran'la yüzleşmeyi amaçlamadıklarını, ancak İsrail'in Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'nı hedef alma hakkını ve özgürlüğünü destekliyoruz" dedi.