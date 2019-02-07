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ABD'den flaş çağrı: Çin'e karşı birleşelim

ABD'nin AB nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland, Avrupa'ya Çin'e karşı ittifak çağrısı yaparak," AB ve ABD Çin'e karşı güçlerini birleştirmeli" dedi.

07 Şubat 2019 Perşembe 20:34
ABD'den flaş çağrı: Çin'e karşı birleşelim

ABD'nin AB nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland, "Birlikte Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 40 trilyon dolar. Bu Çin'e ekonomik, istihbarat ve askeri anlamda karşı gelmeye yeter. Bu nedenle AB ve ABD Çin'e karşı güçlerini birleştirmeli" dedi.

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland, AB ve ABD'nin ticari konulardaki farklılıklarının üstesinden gelerek, Çin'e karşı güçlerini birleştirmeleri gerektiğini bildirdi.

"AB ve ABD Çin'e karşı güçlerini birleştirmeli"

Politico adlı haber sitesine konuşan Sondland, AB-ABD arasındaki ticari ve siyasi ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in "kötü" bir etkisi olduğunu kaydeden Sondland, "Birlikte Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 40 trilyon dolar. Bu Çin'e ekonomik, istihbarat ve askeri anlamda karşı gelmeye yeter. Bu nedenle AB ve ABD Çin'e karşı güçlerini birleştirmeli." ifadelerini kullandı.

Sondland, taraflar arasında Avrupa'ya fayda sağlayan bir ticari dengesizlik olduğunu savunarak, AB ve ABD'nin hızlı bir şekilde ticari alanda bulunan sorunları çözmesi gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 20:34
  1. ABD
  2. Çin

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