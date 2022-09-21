ABD'den flaş açıklama: Putin'in bu sözlerini ciddiye almalıyız

Amerikan ABC News haber kanalına konuşan John Kirby, Putin'in kısmi seferberlik ilanı ve gerektiğinde nükleer silahları kastederek ellerindeki tüm kabiliyetleri kullanmakta tereddüt etmeyeceğine yönelik açıklaması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, "Bu tür söylemleri her zaman ciddiye almalıyız. Nükleer gücün bu şekilde konuşulması sorumsuzca bir söylemdir ama son yedi aydır bu konuda konuştuklarımızdan farklı değil ve bunu çok ciddiye alıyoruz. Gerektiğinde kendi stratejik konuşlanmamızı değiştirmemiz için elimizden geldiğince onların stratejik konuşlanmalarını izliyoruz. Şu anda bunun gerekli olduğuna dair hiçbir belirti görmedik." dedi

Ukrayna ordusunun, Rus güçlerini kuzeydoğudaki Harkov bölgesinden uzaklaştırdıktan sonra ek ilerlemeler kaydettiğini belirten Kirby, bu durumun Rusya'nın savaş alanındaki başarısızlıklarının bir yansıması olduğunu söyledi.

Putin'in Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde referandum yapılacağına ilişkin açıklamasına da değinen Kriby, "Bu bölgelerin bazılarını meşru olarak alamayacağından, Rus toprağı olduğunu iddia edebilmek için bir tür siyasi meşruiyet elde etmeye çalışıyor ama bu sahte referandumlardan sonra da buralar Rus toprağı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kirby, Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesine ilişkin ise bunun Ukrayna'nın mücadele ettiğinin ve Rus güçlerinin ise gerilediğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini belirten Kirby, "(Rusların) On binlerce kayıp verdiğini biliyoruz. Moralleri çok kötü, savaş alanında birlik uyumu berbat durumda, komuta kontrol sorunları hala çözülmedi. Füzeleri fırlatma sorunları var ve yaralıları tekrar savaşa zorluyorlar. Açıkça görülüyor ki, askeri personel onun (Putin) için bir sorun." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, gün içinde imzaladığı bir kararnameyle kısmi seferberlik ilan etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, kısmi seferberlik kapsamında 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.

Kararnameye göre, seferberlik yoluyla askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan "askeri personel" statüsüne sahip olacak.