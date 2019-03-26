ABD'den flaş açıklama! "Bağdadi'nin saklandığı yeri bilmiyoruz"
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Washington Yönetiminin Irak’taki tek görevinin “DAEŞ'ten kurtulmak” olduğunu açıkladı.26 Mart 2019 Salı 17:05
Washington’un Irak’ta tek görevinin “DAEŞ'ten kurtulmak” olduğunu söyleyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin yerini bilmediklerini söyledi.
"DAEŞ'e karşı savaş bitmedi"
Jeffrey, "Ülkelere terör örgütü ile bağlantılı olan savaşçılarını geri almaları için baskı yapıyoruz... DAEŞ'e karşı savaş bitmedi" dedi.
Son birkaç yıldır Bağdadi'nin kaderi hakkında, bazılarının öldürüldüğünü bazılarının ise yaralanıp saklandığı söylenen arasında yerini alıyor. Bir başka düşünce ise Bağdadi'nin Amerika'nın gözetiminde saklandığı yönünde.
YORUM YAZ