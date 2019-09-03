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ABD'den flaş açıklama: Afganistan'dan çekiliyoruz

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile yapılan son barış görüşmesi sonucu prensip olarak uzlaşmaya vardıklarını söyledi. Anlaşma şartları sırasıyla yerine getirilirse 135 gün içinde Afganistan'daki 5 üssü terk edeceklerini dile getirdi.

03 Eylül 2019 Salı 00:34
ABD'den flaş açıklama: Afganistan'dan çekiliyoruz

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'da yayın yapan özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile uzlaşma sağladıklarını ve anlaşma metnini ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunacaklarını belirtti.

Anlaşma şartları sırasıyla yerine getirilirse 135 gün içinde Afganistan'daki 5 üssü terk edeceklerini dile getiren Halilzad, ''Taliban ile yaptığımız anlaşma gereği ilk etapta Afganistan'da bulunan 14 bin askerimizden 5 üssümüzden 5 bin askerimizi çekiyoruz'' dedi.

Halilzad, yine anlaşma gereği ilk etapta Kabil ve Parvan vilayetlerinde şiddetin azaltılacağını vurguladı.

Dokuzuncu kez Taliban temsilcileriyle Katar'da barış görüşmesi yapan Halilzad, dün akşam başkent Kabil'e gelmiş ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmüştü.

Barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.
ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık, ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.

 

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 00:34
  1. Taliban
  2. Afganistan
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. Zalmay Halilzad

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