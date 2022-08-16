ABD'den F-16 alımında son durum: Süreç Yunanistan'a rağmen olumlu geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde gündeme gelen F-16 alımı ve modernizasyonu sürecine ilişkin görüşmeler için Türkiye'den askeri heyet ABD'ye gitti.

Alınan bilgilere göre; Yunanistan'ın karşı lobisine rağmen süreç olumlu seyrediyor.

Teknik şartlar sunulacak

Türkiye, eylül ayında 40 adet yeni F-16 savaş uçağı alımı ile envanterdeki 79 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu için ABD'ye resmi talep mektubu iletmişti.

Görüşmelerde, ABD Kongresi'ne sunulacak F-16'ların ve modernizasyon kitlerinin ayrıntılı dökümü ve mali çerçeveyi içeren teklif mektubu üzerinde çalışılacağı kaydedildi. ABD, Türkiye'nin istekleri çerçevesinde bir fiyat teklifinde bulunacak.

Öte yandan Ankara, ABD Temsilciler Meclisi'nden çıkan, Türkiye'ye satılacak uçakların Yunanistan hava sahasını ihlal etmeyeceğine ilişkin maddenin de kaldırılacağını düşünüyor. Pentagon'un bu konuda Kongre'ye bir mektup yazmasının yeterli olacağı belirtildi.