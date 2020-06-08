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Aktüel

ABD'den eski Guatemalalı yetkiliye "yolsuzluk" yaptırımı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 19:55:13 -
ABD'den eski Guatemalalı yetkiliye "yolsuzluk" yaptırımı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, eski Guatemala Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Gustavo Adolfo Alejos Cambara'nın, ağır yolsuzluk suçlarına bulaştığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cambara'nın, özel kalem müdürlüğü görevi boyunca ağır yolsuzluk suçlarına karışarak Guatemala halkının demokratik kurum ve kuruluşlara olan güvenini sarstığını belirten Pompeo, bu karar ile Cambara ve yakın aile fertlerinin ABD'ye girişinin yasaklandığını kaydetti.

Pompeo, "Bu karar, ABD'nin Guatemala'daki yolsuzluk suçlarıyla mücadeledeki kararlılığını yansıtmaktadır. ABD, yolsuzlukla mücadelede Guatemala halkının yanındadır ve bakanlığımız, bölgede ve dünyada yolsuzluk yapanların hesap vermesi için mevcut tüm araçları kullanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.


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