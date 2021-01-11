ABD'den elektrik kesintisi hamlesi
Pakistan'da ülke çapında elektrik kesintisi yaşanmasının ardından Vatikan'da da elektrik kesintileri görülmesi üzerine ABD'nin başkenti Washington'da dev jeneratörlerle önlem alındı.
Pakistan'da başkent İslamabad da dahil olmak üzere ülke çapında elektrik kesintisi yaşanırken, benzer bir olay Vatikan'dan da geldi.
Bu gelişmeleri göz önüne alan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) elektrik kesintisine karşı önlem için başkent Washington'a dev jenaratörler getirildi.