ABD'den dünyayı tehdit eden hamle!

ABD Füze Savunma Ajansı (MDA) ve Boeing ilk kez kıtalararası balistik füzelerden korunma amaçlı, ikili Ortayol (Midcourse) fazında savunma sistemini başarıyla test ettiğini duyurdu.

ABD ordusu, Kaliforniya’daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden önemli bir füze savunma testi gerçekleştirdi. Kara Konuşlu Ortayol Savunma (GMD) sistemi, ilk defa yapılan bir salvo testinde hedefi uzayda başarıyla vurdu.

Test, Marshall Adaları’ndaki Kwajalein Mercan Adası’ndan (6 bin 400 kilometre uzaklıktan) fırlatılan bir kıtalararası balistik füzeye (ICBM) karşı Kaliforniya’daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden ikili sistemle karşılık verildi. Füze sistemi, hedefi başarıyla imha etti.

Bu test, ABD’nin GBI-Lead ve GBI-Trail olarak adlandırılan ikili Kara Konuşlu Ortayol Savunma sisteminin bir ICBM hedefine yapılan ilk salvo müdahalesi olarak kayıtlara geçti.

Boeing Başkan Yardımcısı ve Ground-Midcourse Defence Program Direktörü Paul Smith, “Bu testten toplanan veriler yıllarca füze savunmasını güçlendirecek ve sisteme duyulan güveni artıracak. ABD hükûmeti ülkeyi koruyan sistemlerin sayısını artırmayı planlarken biz de sistemin güvenilirliğini artırmaya devam ediyoruz.” dedi.

Füze Savunma Ajansı Direktörü Samuel A. Greaves, “Sistem tam olarak tasarlandığı gibi çalıştı. Test sonucu, çok gerçek bir tehdide karşı yetenekli, güvenilir bir caydırıcılığımız olduğunu gösterdi.” açıklamasında bulundu.

Füze savunma sistemi on yıldan fazla bir süredir çalışıyor olsa da, ilk defa birden fazla önleyici füzenin tek bir hedefe fırlatıldığı bir “salvo” müdahalesine girişti. Salvo konsepti, gerçek bir savaşta müdahalenin hedefi bulmasını ve vurmasını zorlaştırmak için tasarlanmış tuzakları ve diğer önlemleri içerebilecek olan bir füzeye çarpma ihtimalini artırmayı amaçlamaktadır.

Pentagon, esas olarak Alaska’daki Fort Greely’de bulunan füze savunma sistemlerinin artırmak ve genişletmek için milyarlarca dolar harcıyor. Bu ayın başlarında Kongre’ye gönderilen 2020 savunma bütçesi talebinde, Pentagon, Alaska’da bulunan sistemi de içeren füze savunması için 9,4 milyar dolar istedi.

TM Dijital Haber Merkezi