ABD'den dünya gündemini altüst eden iddia! 'Pazar günü savaş çıkabilir'

ABD'de başkanlık görevinin devrine sayılı günler kala iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Trump yönetimi iç ve dış karışıklıklar çıkartarak görevde kalmayı amaçlıyor. Ayrıca Irak istihbaratının ortaya çıkardığı belgelere göre geçen yıl suikastla öldürülen üst düzey İran'lı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde Irak'taki ABD elçiliği ve üslerine büyük çaplı saldırılar düzenlenecek. Öte yandan ABD ve İsrail'in önümüzdeki ay İran'a karşı yapılacak askeri operasyonlar için Basra Körfezindeki askeri varlıklarını artmaya gittikleri iddia edildi. İsrail'in tarihinde ilk defa Basra körfezine denizaltı gönderdiği iddia ediliyor. ABD basını, pazar günü savaş çıkabileceğini açık açık yazmaya başladı.

İran'dan uyarılar peş peşe geldi

İran Dışişleri bakanlığı sözcüsü Sait Katipzade, İran’ın 20 Ocak’ta gerçekleşecek başkanlık devri öncesinde gerçekleşecek herhangi bir Amerikan askeri "macerasına" karşı kendisini savunacağını vurguladı.

Açıklama, ABD Donanması'nın İran’a yönelik olarak Körfez Bölgesindeki deniz gücünü artırma kararının ardından geldi.

Bunlara ek olarak, geçtiğimiz hafta İsrail medyası bir İsrail denizaltısının Süveyş Kanalı'nı geçtiğini ve Körfez'e gittiğini bildirmişti. İsrail medyasında çıkan iddialar resmi olarak onaylanmadı veya reddedilmedi.

ABD’nin bölgeye ek güç sevk etmesinin ve İsrail denizaltısı ile ilgili iddiaların bölgeyi ısıtmasının ardından, Katipzade bir çevrimiçi basın toplantısında, "Herkes [Tahran'ın] güvenlik ve ulusal güvenlikle ilgili politikalarını biliyor… İran'ın kırmızı çizgilerinin aşılması durumunda riskin ne kadar artacağını herkes çok iyi biliyor." Diye konuştu.

Tahran, İsrail'i, geçen ay nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastı da dahil olmak üzere birçok İran karşıtı operasyondan sorumlu olmakla suçluyor.

ABD ise, İran'ı geçen hafta Bağdat büyükelçiliği yakınına yapılan roket saldırısının arkasında olmakla suçladı.

Katipzade, "ABD hükümetine ve bölgedeki dostlarımıza, mevcut ABD rejimini Beyaz Saray'daki son günlerinde yeni bir maceraya atılmamaları konusunda uyarıda mesajlar gönderdik," dedi.

Ayrıca İran'ın gerilimi artırmaya çalışmadığını ve Başkan seçilen Joe Biden Beyaz Saray'da Donald Trump'ın yerini alana kadar ABD’yi "Washington'daki rasyonel insanları" kontrol altında tutmaya çağırdı.

Washington ile Tahran arasındaki gerginlik, Trump'ın ABD'yi tek taraflı olarak İran nükleer anlaşmasından geri çektiği 2018'den sonra artmaya başlamıştı.

Darbe iddiaları gündemde

ABD’nin üst düzey askeri komutanlarının, önümüzdeki ay Başkan Donald Trump'ın seçimlerin sonuçlarını geçersiz kılmayı amaçlayan olası bir darbe girişimi iddiasıyla kırmızı alarma geçtiği iddia edildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre iddialar General Michael Flynn'e dayanıyor.

Flynn, cumhurbaşkanının sıkıyönetim ilan etme gücünü ileri sürdü ve " seçimi yeniden yapmak" için kaybettiği eyaletlerde "askeri güçleri" konuşlandırabileceğini öne sürdü.