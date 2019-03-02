ABD'den dikkat çeken yorum: Darbeci Sisi diktatör Mübarek'ten daha beter

ABD'de yayımlanan etkin dış politika dergilerinden ‘Foreign Policy'de bu hafta ilginç bir analize yer verildi. Amy Hawthorme ve Andrew Miller'in ortak imzasını taşıyan analizde, 3 Temmuz 2013 yılında gerçekleştirilen askeri darbeden bu yana, Mısır'ın içine sürüklendiği çok boyutlu çıkmaz geniş kapsamlı tasvir edilerek, darbenin ardından Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Abdulfettah Sisi'nin, 1981'den itibaren tam 30 sene boyunca ülkeyi ‘Demir yumrukla' yöneten Hüsnü Mübbarek'ten “Çok daha kötü” olduğu sonucuna ulaşılmış.

'Sisi Mısır'a yeni birtiranlık getirdi'

‘Foreign Policy isimli derginin, “Sisi, Mübarek'ten daha kötü” başlıklı makalesinde, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ülkesine yeni bir ‘tiranlık' getirdiği ileri sürüldü.

Derginin analizinde; Washington'un kendi iç politikasında yaşadığı siyasi zikzaklar yüzünden, Ortadoğu'daki sorunları çözmeye yetersiz kaldığı ve Mısır'a olan ilgisinin durduğu dikkati çekildi. Sisi'nin gücünün, ABD'nin güvenli ortağı eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in gücünden daha fazla olduğu belirtilen analizde, bunun da tiranlığa yol açtığı öne sürüldü.Sisi'nin, anayasanın değiştirilmesi için büyük destek veren destekçilerini görmelikten geldiği; son birkaç yıldır otoritesini güçlendirdiği; İslamcı muhaliflerini ve onun yönetimini sorgulayan herkesi agresif bir şekilde cezalandırdığı dikkati çekildi.

Sisi iktidarında yaşananlar bölge ve dünya için çok tehlikeli

Dergi, Sisi'nin, iktidarda kalma süresini uzatacak anayasa değişiklikleri uygulayarak, Mısır'ı daha tehlikeli bir alana yönlendirdiğini de ekledi.Bunun Mısırlılar için kötü bir haber olduğunu belirten dergi, Sisi iktidarında yaşananların bölge ve dünya için de tehlikeli olduğu vurgulandı. Sisi rejiminin meydana gelebilcek anarşik bir çöküşten çok korktuğu; askerin desteği sayesinde istikrarlı görünse de, uyguladığı politikaların kişiliğe güç veren, diktatörleştiren, otokratik bir rejim olduğu ileri sürüldü.

Sisi'nin makamını korumak için bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla acı verici ekonomik reformları hayata geçireceğini belirten dergi, ayrıca ABD Başkanı Trump'ın desteğini almak için Washington yönetimi ile olan ilişkilerini canlı tutacağını yazdı.

Yeni anayasa yönetimin başında bulunanları diktatörleştiren bir sistem

‘Foreign Policy isimli dergi, yeni anayasa değişikliklerinin sıkıntılı bir duruma işaret ettiğini dikkat çekerek; Mübarek rejiminin zulmüne daha yakın bir sistem olan yeni sistem, Sisi rejiminin kurumsallaştırılmasında çok önemli bir adım teşkil edeceğini yazdı.Kişileri diktatörleştiren, kurumsallaştıran bu tür sistemlerin, çok dar bir popüler temele dayandığını belirten dergi; Sisi gibi rejimlerin barışçıl yollara karşı çıktığı, herkesin dışlandığı, vatandaşlarından intikam almaya istekli bir reçete olduğu uyarısında bulundu.